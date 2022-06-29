روسيا: حدة الانتقادات الموجهة إلينا في مجلس الأمن آخذة في التناقص

كتب أحمد عرفة

قال دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن حدة الانتقادات الموجهة إلى روسيا في مجلس الأمن آخذة في التناقص، وفقا لروسيا اليوم.

وقال النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إنه يمكن القول على الفور إن درجة الانتقاد آخذة في التناقص. هذه ليست الطريقة التي يتم بها كل شيء الآن بحماس كما كان الأمر من قبل.

وأوضح النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن الانطباع العام عن اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا في 28 يونيو: إذا حاز زيلينسكي تصفيقا حارا في أبريل وكان بإمكانه إثارة خطاب حاد مناهض لروسيا، فإن أيا من حيله وخدعه المسرحية لا تساعد اليوم في رفع حرارة المناقشة في المجلس، متابعا: لم يختف خطاب الأعضاء الغربيين المعادي لروسيا في مجلس الأمن، لكن الحماس السابق لم يعد موجودا.

وأوضح النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن التعب الناجم عن الأزمة حول أوكرانيا مرئي بالعين المجردة. وهناك المزيد والمزيد من الشكوك والأسئلة بين الزملاء من البلدان النامية التي سئلت مباشرة على الهامش فيما يتعلق بتصريحات واتهامات السلطات الأوكرانية، وهذا أمر مشجع، متابعا: حاول الوفد الروسي يوم الثلاثاء تقديم التسلسل الزمني لأعمال مصنع التزييف الأوكراني - من السفينة الروسية من جزيرة الأفعى وشبح كييف إلى الضربة الصاروخية على مركز التسوق في كريمنتشوك.