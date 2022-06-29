اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس أوكرانيا يطالب قادة الـ(ناتو) باتخاذ إجراءات لحماية أمن أوروبا

الأربعاء، 29 يونيو 2022 03:40 م
رئيس أوكرانيا يطالب قادة الـ(ناتو) باتخاذ إجراءات لحماية أمن أوروبا الناتو - أرشيفية
أ ش أ

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حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، "من إمكانية تدهور الوضع الأمني في أوروبا العام المقبل؛ فقد تهاجم روسيا دولا أخرى"، مطالبا الحلفاء "باتخاذ إجراءات فعالة من أجل حماية أمن أوروبا".


وقال زيلينسكي - في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، عبر الفيديو، بقمة حلف شمال الأطلسي المنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد إن "روسيا لم تشن حربا ضد أوكرانيا وحدها، وإنما هذه حرب من أجل فرض الشكل الذي سيكون عليه النظام العالمي المستقبلي".


وأشار إلى أن "أوكرانيا تحتاج مليارات الدولارات شهريا لتمويل جهود الدفاع"، حاثا الحلفاء على مواصلة دعم أوكرانيا وتسليمها المزيد من الأسلحة لمساعدتها على التصدي للقوات الروسية.


يشار إلى أن قمة حلف الناتو المنعقدة حاليا في مدريد تناقش محاور أساسية؛ أبرزها دعم أوكرانيا والتصدي للتهديد الذي تشكله روسيا على الأمن الأوروبي وإطلاق المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف للعقد المقبل.


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