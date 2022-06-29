اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 يونيو 2022 11:46 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بايدن: الناتو لن يتوانى عن الدفاع عن كل شبر من أراضيه

الأربعاء، 29 يونيو 2022 11:19 ص
بايدن: الناتو لن يتوانى عن الدفاع عن كل شبر من أراضيه الرئيس الأمريكي جو بايدن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن التهديدات الأخيرة التي شهدتها أوروبا تثبت أهمية تواجد حلف شمال الأطلسي أكثر من أي وقت مضى، مشددا على أن الحلف لن يتوانى عن الدفاع عن كل شبر من أراضيه.


وقال بايدن للصحفيين - لدى وصوله إلى مقر قمة حلف شمال الأطلسي بالعاصمة مدريد - "سنعمل معًا خلال القمة المنعقدة حاليا في مدريد على التأكد من أن الناتو مستعد لمواجهة التهديدات الوافدة من أي اتجاه سواء من البر أو الجو أو البحر".


وأضاف " نحن، من وجهة نظري، نبعث برسالة واضحة مفادها أن الحلف قوي ومتحد، وان الخطوات التي نتخذها خلال هذه القمة ستزيد من قوة الحلف".


ونوه إلى أن بلاده قامت خلال العام الجاري بنشر 20 ألف فرد إضافي من القوات الأمريكية بأوروبا ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ليزيد قوام القوات الأمريكية في أوروبا إلى 100 ألف جندي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل القيام بذلك للتصدي لأي تهديدات بعد التشاور الوثيق مع الحلفاء.


وأوضح بايدن أن الولايات المتحدة تعتزم تعزيز تواجد قواتها على طول الجناح الشرقي للتحالف، حيث ستقوم بزيادة عدد المدمرات البحرية الأمريكية المتمركزة في إسبانيا من 4 إلى 6 مدمرات، كما ستنشئ المقر الخامس للقوات الأمريكية في بولندا، إلى جانب تعزيز تواجدها في رومانيا ودول البلطيق بالتعاون مع الدول الحلفاء، وسترسل سربين إضافيين من طراز (أف-35) إلى بريطانيا.


ورحب بايدن بانضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، واصفا قرارهما بالانضمام إلى التحالف العسكري بـ"التاريخي"، ومن شأنه أن يزيد من قوة الحلف.

 

 


جو بايدن

الناتو

أمريكا

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة