بايدن: الناتو لن يتوانى عن الدفاع عن كل شبر من أراضيه

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن التهديدات الأخيرة التي شهدتها أوروبا تثبت أهمية تواجد حلف شمال الأطلسي أكثر من أي وقت مضى، مشددا على أن الحلف لن يتوانى عن الدفاع عن كل شبر من أراضيه.



وقال بايدن للصحفيين - لدى وصوله إلى مقر قمة حلف شمال الأطلسي بالعاصمة مدريد - "سنعمل معًا خلال القمة المنعقدة حاليا في مدريد على التأكد من أن الناتو مستعد لمواجهة التهديدات الوافدة من أي اتجاه سواء من البر أو الجو أو البحر".



وأضاف " نحن، من وجهة نظري، نبعث برسالة واضحة مفادها أن الحلف قوي ومتحد، وان الخطوات التي نتخذها خلال هذه القمة ستزيد من قوة الحلف".



ونوه إلى أن بلاده قامت خلال العام الجاري بنشر 20 ألف فرد إضافي من القوات الأمريكية بأوروبا ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ليزيد قوام القوات الأمريكية في أوروبا إلى 100 ألف جندي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل القيام بذلك للتصدي لأي تهديدات بعد التشاور الوثيق مع الحلفاء.



وأوضح بايدن أن الولايات المتحدة تعتزم تعزيز تواجد قواتها على طول الجناح الشرقي للتحالف، حيث ستقوم بزيادة عدد المدمرات البحرية الأمريكية المتمركزة في إسبانيا من 4 إلى 6 مدمرات، كما ستنشئ المقر الخامس للقوات الأمريكية في بولندا، إلى جانب تعزيز تواجدها في رومانيا ودول البلطيق بالتعاون مع الدول الحلفاء، وسترسل سربين إضافيين من طراز (أف-35) إلى بريطانيا.



ورحب بايدن بانضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، واصفا قرارهما بالانضمام إلى التحالف العسكري بـ"التاريخي"، ومن شأنه أن يزيد من قوة الحلف.