وزير خارجية اليابان يزور مانيلا لحضور حفل تنصيب الرئيس الفلبيني المنتخب

ومن المقرر أيضا أن يعقد هاياشي اجتماعات مع ماركوس ونائبه الجديد سارة دوتيرتي كاربيو، وهي ابنة الرئيس المنتهية ولايته رودريجو دوتيرتي، خلال زيارته المزمعة التي تستغرق ثلاثة أيام إلى الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.



وبحسب وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية، يأتي حضور هاياشي في حفل التنصيب المقرر بعد غد الخميس في الوقت الذي تهدف فيه طوكيو إلى بناء علاقة وثيقة مع الإدارة الفلبينية الجديدة.



وقال هاياشي للصحفيين في طوكيو "سوف نسعى إلى تعزيز تعاوننا من أجل تحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة والمفتوحة، وتعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر"، واصفا الفلبين بأنها "شريك استراتيجي يشارك القيم الأساسية والمصالح الاستراتيجية" مع اليابان.