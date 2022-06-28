هيئة الدواء توضح أسباب الإصابة بالبهاق: فشل فى الخلايا الصبغية

كتب وليد عبد السلام

كشفت هيئة الدواء المصرية عن أسباب الإصابة بالبهاق وتابعت: يحدث البهاق عندما تموت الخلايا المنتجة للصبغة (الخلايا الميلانينية)، أو التوقف عن إنتاج الميلانين، الصبغة التي تعطي لونًا للجلد والشعر والعينين.

وتابعت هيئة الدواء تكتسب البقع المصابة بالبهاق من البشرة لونًا فاتحاً، أو أكثر بياضاً، ولا يُعلم بشكل واضح ما يسبب فشل هذه الخلايا الصبغية أو موتها، وقد يكون ذلك مرتبطًا باضطراب في الجهاز المناعي أو التاريخ العائلي.

وقالت هيئة الدواء، إن مرض البهاق ليس من الأمراض المعدية، مشيرة إلى أنه يصيب من 1 إلي 2 % من السكان في جميع انحاء العالم وأضافت هيئة الدواء المصرية: أن البهاق يسبب ظهور بقع تسبب تغير لون الجلد، وتابعت: حجم هذه البقع يزيد مع الوقت.

وأوضحت، أن البهاق يصيب الجلد في أي من أجزاء الجسم، ويمكن أن يصل إلي الشعر وداخل الفم. ​