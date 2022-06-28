اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 يونيو 2022 07:23 م
أكرم القصاص
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سفيرة سويسرا بالقاهرة تزور قلعة قايتباى بالإسكندرية

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 06:47 م
سفيرة سويسرا بالقاهرة تزور قلعة قايتباى بالإسكندرية سفيرة سويسرا بقلعة قايتباى
الاسكندرية جاكلين منير

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استقبلت قلعة قايتباي بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، سفيرة دولة سويسرا بالقاهرة يوفان بيومان، وكان في استقبالها محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، ومحمد عز المشرف على قلعة قايتباي ومفتشي القلعة.
 
وأعربت السفيرة عن سعادتها البالغة لزيارة قلعة قايتباي وظهور القلعة بالمظهر الحضاري اللائق، وقامت السفيرة بجولة شملت السراديب الساحلية والبرج الرئيسي وصهريح القلعة والمسجد الاثري والأسوار الداخلية والخارجية للقلعة.
 
وحرصت السفيرة علي التقاط الصور التذكارية مع العاملين بالقلعة، وقدمت الشكر للعاملين بالقلعة لحسن الاستقبال وحفاوة الترحيب، معربة عن تطلعها لزيارة قلعة قايتباي مرة أخرى فى فصل الشتاء.

الاسكندرية

قلعة قايتباى

اثار الاسكندرية

سويسرا



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