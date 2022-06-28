رئيس وزراء إسبانيا: على الدول الأوروبية تطوير استراتيجيات الدفاع فى الجهة الشرقية

كتب أحمد عرفة

قال بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا، إن على الدول الأوروبية تطوير استراتيجيات الدفاع في الجهة الشرقية، موضحا أن أوروبا تواجه التحدي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف رئيس وزراء إسبانيا، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إسبانيا ترسل دوريات استطلاع بشكل مستمر في أوروبا.

وتابع رئيس وزراء إسبانيا: على الدول الأوروبية تطوير استراتيجيات الدفاع في الجهة الشرقة، موضحا أن على أوروبا تطوير استراتيجيتها الدفاعية.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: سنزيد عدد المدمرات الأمريكية الموجودة في إسبانيا قريبا.

وأضاف جو بايدن: نحتاج لوحدتنا في حلف الناتو لمواجهة روسيا.