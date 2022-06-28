رئيس الوزراء اليابانى يتعهد بدعم أوكرانيا وفرض عقوبات إضافية ضد روسيا

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تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بدعم أوكرانيا، وفرض عقوبات إضافية على روسيا.



وقال كيشيدا - في مؤتمر صحفي في نهاية قمة مجموعة السبع التي أجريت بقصر "إلماو" بولاية "بافاريا" الألمانية اليوم الثلاثاء إن "العمل الشائن الذي تقوم به روسيا أدى إلى ارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة الدولية مما خلق وضع أزمة"، مضيفا "أنا أؤمن بأن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون هذه هي الحقوق العالمية للإنسانية ويجب أن يتم حمايتها".



وتابع كيشيدا قائلا "ولذلك بصفتي رئيس وزراء اليابان، والعضو الوحيد في مجموعة السبع من آسيا، شاركت وساهمت في المناقشات، واستطاعت مجموعة السبع أن تصدر رسالة موحدة وقوية.. إن سلام العالم ونظامه تهاوى بسبب العدوان الروسي ضد أوكرانيا، ولكي يتم إنهاء هذا الأمر في أقرب وقت ممكن، اتفقت أعضاء مجموعة السبع على فرض عقوبات إضافية على روسيا ومواصلة تقديم الدعم القوي لأوكرانيا التي تقاتل ضد العدوان في الجبهات الأمامية".



وأعلن رئيس الوزراء الياباني عن فرض عقوبات إضافية ضد روسيا في إطار مواكبة اليابان مع الدول الأخرى في مجموعة السبع، موضحا أن العقوبات تشكل 4 ركائز: أولا فرض حظر على توفير الخدمات المحاسبية والائتمانية وبعض الخدمات الأخرى لروسيا، ثانيا فرض حظر على واردات الذهب الروسي.



مضيفا أن الركيزة الثالثة تتضمن توسيع تدابير تجميد الأصول التي تتخذها اليابان لكي تشمل المزيد من الأفراد الروس والمنظمات الروسية، والرابعة هي توسيع الحظر المفروض على الصادرات إلى المنظمات ذات الصلة بالجيش الروسي.



وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لأوكرانيا والدول المجاورة لها، أعلن رئيس الوزراء الياباني توفير 100 مليون دولار إضافي كمساعدات.



وأكد كيشيدا أنه على المجتمع الدولي أن يتكاتف - في الوقت الذي يستمر فيه العدوان الروسي على أوكرانيا - لاتخاذ إجراءات، لافتا إلى أنه من المهم أن يتم دعوة كل دولة للتعاون في هذا الصدد.



وأضاف كيشيدا أنه باعتباره العضو الوحيد في مجموعة السبع من قارة آسيا، فإنه تحدث مع قادة الهند ودول آخرى في جنوب شرق آسيا، وأوضح قائلا "واتفقنا على أهمية الالتزام بمبادئ المجتمع الدولي".



وأشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة آخرين علقوا بشأن العقوبات الإضافية والدعم المقدم لأوكرانيا، موضحا أنهم أعربوا عن امتنانهم للإسهام الذي تقوم به اليابان.



ولفت رئيس الوزراء الياباني إلى أن الطاقة والغذاء وزيادة أسعار السلع الأخرى في أنحاء العالم كانت من أهم المواضيع التي تم التطرق إليها في مجموعة السبع، مضيفا أنه تم الاتفاق على هذا يحدث بسبب العدوان الروسي على أوكرانيا.