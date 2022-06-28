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الكرملين: بوتين لم يتفق مع لوكاشينكو على نقل صواريخ نووية إلى بيلاروسيا

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 09:19 ص
الكرملين: بوتين لم يتفق مع لوكاشينكو على نقل صواريخ نووية إلى بيلاروسيا بوتين ولوكاشينكو
كتب سمير حسنى

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أكدت "الكرملين"، صباح اليوم الثلاثاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين لم يتفق مع نظيره البلاروسى ألكسندر لوكاشينكو على نقل صواريخ نووية إلى بيلاروسيا، بحسب تقارير إعلامية.

كان مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي، أعلن أن موسكو تخطط لإنتاج مروحيات هجومية غير مأهولة وزنها 750 كجم، لتدمير القوى البشرية والمعدات المدرعة الخفيفة للعدو.

 

وأشار المصدر وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء، إلى أن شركة "المروحيات الروسية" التابعة لمؤسسة "روس تيخ" تخطط لإنتاج مروحيات غير مأهولة وستستخدم هذه المروحيات في مهام عديدة - الاستطلاع، والبحث عن أفراد العدو والمركبات الخفيفة المدرعة وأهداف أخرى وتدميرها.


من جانبه، قال مصدر آخر، إن هذه المروحيات غير المأهولة ستكون قادرة على حمل حوالي 200 كيلوجرام، موضحا أن من ضمن المكونات الأساسية لهذه المروحيات نظام إلكتروني ضوئي مستقر "جيروسكوب"، ونظام تصويب وست كاميرات شاملة وستزود المروحيات بنسخة من مدفع رشاش كلاشينكوف المستخدم في الدبابات مع 550 طلقة من الذخيرة و8 صواريخ غير موجهة و 16 قنبلة مضادة للدبابات.

 


بوتين

روسيا

الكرملين

صواريخ نووية



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