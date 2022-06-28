الكرملين: بوتين لم يتفق مع لوكاشينكو على نقل صواريخ نووية إلى بيلاروسيا

كتب سمير حسنى

أكدت "الكرملين"، صباح اليوم الثلاثاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين لم يتفق مع نظيره البلاروسى ألكسندر لوكاشينكو على نقل صواريخ نووية إلى بيلاروسيا، بحسب تقارير إعلامية.

كان مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي، أعلن أن موسكو تخطط لإنتاج مروحيات هجومية غير مأهولة وزنها 750 كجم، لتدمير القوى البشرية والمعدات المدرعة الخفيفة للعدو.