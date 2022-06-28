إقبال على مكتبات المساجد.. وروادها يؤكدون: ملاذ آمن للنشء والشباب

كتب على عبد الرحمن

قالت وزارة الأوقاف إن عددا من أئمة وأمناء مكتبات الأوقاف بالمساجد الكبرى، أعدوا استطلاعا للرأى، أكد فيه روَّاد مكتبات الأوقاف أن المساجد استعادت رونقها بعودة الأنشطة إلى أروقتها، ومن بين تلك الأنشطة المكتبات العامة بالمساجد الكبرى والتى تم تزويدها بإصدارات متميزة وجديدة فى الثقافة الإسلامية والعلوم الشرعية والعربية وقضايا التجديد، بالإضافة إلى تزويدها أيضًا بمجموعات من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، إضافة إلى مجموعة كتب: "ركن الطفل".

وتابعت الوزارة، فى بيان اليوم، "فيما أشار عدد من الروَّاد إلى أهمية هذه المكتبات كمصدر مهم من مصادر تشكيل ثقافة المجتمع بما تقدِّمه من فرص للتواصل وتعلم المهارات المختلفة، واكتساب المعرفة، وبحثٍ عن الحقائق، حيث تعد ملاذًا آمنا للنشء والشباب".

وأكدت الوزارة أن ركن الأطفال فى مكتبات المساجد لاقى تأييدًا وإعجابًا شديدًا بالفكرة من أولياء الأمور بمختلف المديريات الإقليمية، مؤكدين أن ركن الطفل أعاد للمسجد دوره فى التربية الصحيحة ونشر الفكر الوسطى المستنير.