الأوقاف تعلن خطة لفرش المساجد بـ100 ألف متر سجاد بمناسبة عيد الأضحى

كتب على عبد الرحمن

قرر القطاع الديني بوزارة الأوقاف سرعة تجهيز خطة فرش بـ100 ألف متر سجاد لفرش المساجد الجديدة، وتجديد فرش المساجد الأخرى التي تحتاج إلى تجديد الفرش، على أن يبدأ تنفيذها من يوم الأحد المقبل ويكتمل تنفيذها قبل نهاية شهر يوليو .

وقالت الوزارة، فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى ، وفي إطار استعداد الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق توزيع 50 طن لحوم من صكوك الإطعام للأسر الأولى بالرعاية بمناسبة عيد الأضحى المبارك حيث يتم توزيعها قبل العيد مباشرة، فى إطار رسالتها فى خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع صكوك الإطعام.

وقالت الوزارة إنها ستستأنف بعد ذلك عملية التوزيع الكبرى عقب عطلة عيد الأضحى المبارك بتوزيع لحوم صكوك الأضاحى على نطاق واسع على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

فيما أعلنت الوزارة تحقيق مشروع صكوك الأضاحى ، 52 مليون جنيه حتى تاريخه، بإجمالي مبيعات أكثر من (21500) صك، بزيادة 12 مليون جنيه عن آخر تحديث تم إعلانه منذ 4 أيام، بما يؤكد ثقة أهل الفضل في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف.

وأوضحت الوزارة أنها وفرت هذا العام صك أضحية من اللحوم البلدية بقيمة (3800 جنيه)، وصك أضحية من اللحوم السودانية بقيمة (2200) جنيه ، هذا بالإضافة إلى صك الإطعام المتوفر طوال العام بقيمة (300) جنيه.