اليوم السابع
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الإثنين، 27 يونيو 2022 03:45 م
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محافظ قنا يقرر صرف مكافأة تحفيزية لعمال النظافة بمدينة قوص

الإثنين، 27 يونيو 2022 02:45 م
محافظ قنا يقرر صرف مكافأة تحفيزية لعمال النظافة بمدينة قوص اللواء أشرف الداودى محافظ قنا
قنا صابر سعيد

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قرر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صرف مكافئة تحفيزية لعمال النظافة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص تقديرا لجهودهم، وتشجيعا لإستمرار العمل وبذل المزيد من الجهد للحفاظ على مستوى النظافة، جاء ذلك خلال زيارته لمدينة قوص صباح اليوم لعقد اللقاء الجماهيري لبحث شكاوى المواطنين.

كما أشاد محافظ قنا، بجهود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص فى رفع مستوى النظافة بشوارع المدينة رغم توليه مهام منصبه منذ فترة وجيزة .

وقال الداودي أنه لمس تحسن ملحوظ فى مستوى النظافة خلال زيارته لمدينة قوص، وهو ما يؤكد أن عمال النظافة يبذلون جهود كبيرة للوصول إلى هذا المستوى .

 


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