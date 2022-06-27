محافظ قنا يبحث شكاوي أكثر من 200 مواطن بقوص خلال اللقاء الجماهيري الثاني

قنا صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اللقاء الجماهيري الثاني بمركز ومدينة قوص، للتعرف على مشاكل وطلبات المواطنين على أرض الواقع، حرصاً على فتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين وتخفيف أعباء الانتقال إلى ديوان عام المحافظة لعرض شكواهم على القيادات التنفيذية، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والنائب أشرف أبو الفضل عضو مجلس النواب، وسيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، وجمع غفير من المواطنين المتقدمين بشكاوى من أبناء مركز ومدينة قوص



استعرض محافظ قنا، في بداية اللقاء جهود القيادة السياسية، والحكومة خلال الـ 7 سنوات الماضية فى تنفيذ المشروعات القومية، وإطلاق المبادرات الرئاسية التي استهدفت تحسين مستوى الخدمات ورفع مستوى معيشة المواطنين.



وقال محافظ قنا، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أطلق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي قامت بتغيير وجه الحياة فى كثيرٍ من القرى المصرية ، من خلال ما تم تنفيذه من مشروعات خدمية استهدفت تقديم خدمات لائقة للمواطنين فى مختلف القطاعات بأسلوب حضارى، مضيفا أن تلك المشروعات التى تم الإنتهاء منها والمشروعات الجارى تنفيذها استهدفت رفع المعاناة عن كاهل المواطنين فى الريف المصرى، لتصبح الحياة على مستوى عال من الجودة لا تقل عن المستوى الذى يتم تقديمه فى المدن، موضحا أن حجم الاستثمارات التى تم أنفاقها حتى الآن بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمحافظة قنا تجاوزت 30 مليار جنيه لتنفيذ 964 مشروع خدمى بالمراكز الخمسة المستهدفة وهى " أبوتشت ، فرشوط ، دشنا ، الوقف ، قوص " ، لافتا إلى أن نصيب مركز قوص من المبادرة بلغ 25% من إجمالى المشروعات المستهدفة ، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بذلت جهود حثيثة فى تنفيذ المشروعات المستهدفة ، مما ساهم فى إنجاز العديد من تلك المشروعات في زمن قياسي .





وقال الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا، إن إجمالي عدد مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركز قوص بلغت 243 مشروع في مجالات ( مياه الشرب والصرف الصحي – والشباب والرياضة – والصحة والأسعاف – الخدمات المحلية – مجمعات زراعية – كهرباء – طرق – وحدات اجتماعية – مجمعات سكنية – الاتصالات – الكباري وتبطين الترع – الأبنية التعليمية – الطرق والكباري ) بإجمالي تكلفة حوالي 7.5 مليار جنيه، فضلا عن تنفيذ 148 مشروع بمركز قوص ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتكلفة 284 مليون جنيه في مجالات مياه الشرب والتنمية الحضارية والطرق والنقل وتحسين البيئة والتنمية الاقتصادية والخدمات المحلية والدعم الفني ، ولعل من أهم هذه المشروعات المنفذه هو انشاء محطة مياة الشرب بحجازة بحري بطاقة 120 لتر / ثانية وانشاء سوق حضاري بمدينة قوص واستكمال تطوير كورنيش النيل .





وأعلنت المهندسة ابتسام صموئيل، مدير عام مديرية الإسكان بقنا، عن طرح وحدات إسكان اجتماعي كاملة التشطيب عبارة عن ثلاثة غرف وصالة بقري ( حجازة - خزام - العقب - العليقات ) بمركز قوص، بنظام التقسيط علي عشرون عام للتيسير علي المواطنين، وعلي الراغبين في التقدم لتلك الوحدات السكنية التوجه الي مديرية الإسكان اعتبارا من أول شهر يوليو القادم.



واستمع محافظ قنا، إلى شكاوى المواطنين الحاضرين الذين تخطى عددهم 200 مواطن، حيث تنوعت الشكاوى مابين طلبات تعيين وانتداب وتوصيل مرافق والحصول على معاشات ومساعدات اجتماعية من مديرية التضامن الاجتماعي والعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة الى مشكلات المواطنين الخاصة باستخراج تراخيص بناء، وعلي الفور أحال محافظ قنا عددا من الطلبات التى تحتاج الى الدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة وإعادة العرض عليه مرة أخرى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.



جانب من اللقاء (1)



جانب من اللقاء (2)



جانب من اللقاء (3)



جانب من اللقاء (4)



لقاء المحافظ (1)



لقاء المحافظ (2)



لقاء المحافظ (3)



