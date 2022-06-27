محافظ المنوفية يستقبل وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمتابعة إحياء قصور الثقافة

المنوفية - فريق المحافظات

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمكتبه بالديوان العام بحضور محمد موسي نائب المحافظ، والنائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب وعدد من أعضاء التنسيقية، تأتي هذه الزيارة في إطار تدشين وفد تنسيقية شباب الأحزاب لمبادرة إحياء قصور الثقافة بالمحافظات وتفعيل دورها فى نشر الوعى القومى والثقافى بالمجتمع.

في بداية اللقاء رحب المحافظ بالوفد على أرض المنوفية ، مشيداً بدوره الرائع كونه نموذج مشرف وأول منصة حوارية شبابية رائدة جمعت أطياف التيارات السياسية تحت مظلة الوطنية لتجعل صوت الشباب مسموعا وتضمن مشاركة شبابية فاعلة فى صنع القرار .

وأكد محافظ المنوفية حرصه على النهوض بقطاع الثقافة بالمحافظة لأهمية دوره فى ترسيخ القيم الأخلاقية لدى المجتمع وتنمية الوعي الفكري والثقافي وبناء قدرات لدى النشء الجديد، وذلك إنطلاقا من حرص واهتمام القيادة السياسية بالثقافة والفنون مشيرا الى ان قصر الثقافة بشبين الكوم تم تطويره باستثمارات تجاوزت 55 مليون جنيه كونه أكبر صرح للثقافة والمنتديات والأنشطة الأدبية بمحافظة المنوفية ، وتم افتتاحه في فبراير 2022 واستعادت الحياة الثقافية أنشطتها بأحدث التجهيزات " مسرح – مكتبة عامة – سينما .

وأضاف محافظ المنوفية أنه تم توقيع بروتوكولا مع صندوق مكتبات مصر العامة لإنشاء أول فرع لمكتب مصر العامة بالمنوفية فى مدينة شبين الكوم على مساحة 800 م2 بالإضافة الى مد المشروع بكافة الكتب والأثاث والمواد الثقافية والأوعية المعلوماتية الورقية والرقمية لتنمية مهارات النشء وخلق جيل واعي ومثقف يسهم في بناء مصر الحديثة.

واستعرض محمد موسي نائب المحافظ أهم الإنجازات التى قامت بها المحافظة فى مختلف القطاعات بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ومن اهمها مضاعفة الاعتمادات المخصصة للمحافظة بالخطة الاستثمارية السنوية خلال العامين 2020/2021 -2022/2023 واعتماد 711 مليون جنيه للعام المالى 2022/2023، وأعرب نائب المحافظ عن اهتمامه بمبادرة إحياء قصور الثقافة مثمنا دور اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب لما تقدمه من مشروعات ومبادرات تستهدف توفير خدمات للمواطنين فى مختلف القطاعات.

وأشاد وفد تنسيقية الأحزاب بهذا التطور الملموس فى مختلف القطاعات بالمحافظة و المجهود الحقيقي الذى تقوم به الأجهزة التنفيذية مما ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقام الوفد بزيارة قصر ثقافة شبين الكوم بحضور أحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى، وأحمد فوزى مدير عام ثقافة شبين الكوم وشاهدوا عرضا فنيا وتبادلو النقاش حول أهم المتطلبات لإنجاز الأعمال التى تساعد على ظهور قصور الثقافة بالشكل المثمر حتى تقوم بالعمل المنوط به تجاه النشء والمواطنين.