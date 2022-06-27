السلطات الأردنية: صوامع الحبوب فى العقبة لم تتأثر بحادثة تسرب الغاز

كتب أحمد عرفة

أكدت السلطات الأردنية أن صوامع الحبوب فى العقبة لم تتأثر بحادثة تسرب الغاز، وقال مدير شركة الصوامع الأردنية، إن عمليات التفريغ والتوزيع متوقفة الإثنين والثلاثاء احترازيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق كشفت الجهات الرسمية فى المملكة الأردنية، الاثنين، تفاصيل الكارثة التى وقعت فى ميناء العقبة، الاثنين، بتسريب غاز سام إثر سقوط صهريج كان يتم نقله، مما تسبب بحالات وفاة وإصابات، وأعلنت الأجهزة الأمنية الأردنية، عن تسجيل 10 وفيات و251 إصابة، حتى الآن، بتسرب غاز فى ميناء العقبة.

أعلنت مديرية صحة العقبة الأردنة امتلاء مستشفيات المدينة، بعد وصولها إلى الطاقة الاستيعابية القصوى.

ووفقا للتلفزيون الأردنى، دعا مدير صحة العقبة، سكان العقبة لإغلاق النوافذ والالتزام بمنازلهم.