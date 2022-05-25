الانتهاء من فرش مسجد سعد عثمان بالعديسات بحرى فى الأقصر بمساحة 230 مترا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم الإنتهاء من أعمال فرش مسجد "سعد عثمان" فى قرية العديسات بحرى بمدينة الطود، بمساحة 230 مترا من السجاد الجديد الوارد من الوزارة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم فرش مسجد سعد عثمان بالعديسات بحرى بالطود، بسجاد المحراب الجديد الوارد من الوزارة وذلك بمساحة 230 متر، موجهاً الشكر لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين ساهموا فى فرش هذا المسجد.

وفى نفس السياق صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تتوافر صكوك الأضاحي بالمديرية، وذلك لمن أراد الشراء والمساهمة في إدخال الفرح والسرور على الأسر الأولي بالرعاية، وذلك بتوفيق من الله تبارك وتعالى وفي إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلي للشئون الإسلامية.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، أن هذه الصكوك متوافرة بالأماكن التالية:- (ديوان مديرية أوقاف الأقصر ورقم الهاتف 01097143996 - ادارة أوقاف بندر الاقصر رقم الهاتف 01026886365 - إدارة أوقاف البياضية رقم الهاتف 01060290585 - إدارة أوقاف القرنة رقم الهاتف 01004824278 - إدارة أوقاف الطود رقم الهاتف 01100848629 - إدارة أوقاف الزينية رقم الهاتف 01002946330 - إدارة أوقاف إسنا رقم الهاتف 01066322460 - إدارة أوقاف أرمنت رقم الهاتف 01225386479 - إدارة أوقاف حاجر كومير رقم الهاتف 01123399266 - إدارة أوقاف النمسا رقم الهاتف 01118637224 - إدارة أوقاف أصفون رقم الهاتف 01117397799)، كما يمكن للمتبرعين الراغبين في الشراء إرسال رسالة نصية لطلب شراء صك على رقم الواتس الاتي 01062356548.