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وزير التموين: مخزون القمح يكفى حتى نهاية العام ولدينا اكتفاء ذاتى من الأرز

الأحد، 26 يونيو 2022 11:22 ص
وزير التموين: مخزون القمح يكفى حتى نهاية العام ولدينا اكتفاء ذاتى من الأرز الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب محدت وهبة

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أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن كافة الأرصدة الاستراتيجية لتوفير الأمن الغذائى فى مستوى متميز والقمح 5.7 أشهر حتى نهاية العام الجارى والسكر يوجد مخزون 6.7 أشهر والأرز مصر لديها اكتفاء ذاتى من الأرز، والعام القادم سندخل نشترى الأرز الشعير لضمان توفير الأرز على مدار العام والرصيد 3.3 أشهر والموسم القادم يبا نصف سبتمبر المقبل، والزيت يكفى 6.2 أشهر لم نصب الاحتياطى فى أى فترة سابقة لهذا المخزون، وأن سلعة الزيت تعد أخطر سلعة نتيجة ارتفاع الأسعار، خاصة أن أوكرانيا تمثل 30% من التصدير للعالم اللحوم المجمدة يوجد أكثر من 6 أشهر واللحوم الطازجة لدينا اكثر من 15 ونصف شهر، والدواجن المحمدة لدينا أكثر من 6 أشهر.
 
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن استعدادات وزارة التموين لعيد الأضحى المبارك 2022 وتوفير منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة. 
 
وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لعيد الأضحى المبارك 2022 من خلال توفير كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن المواطنين، كذلك زيادة طرح منتجات إضافية من اللحوم لتلبية احتياجات المواطنين من هذه المنتجات خلال أيام عيد الأضحى.

التموين

استعدادات التموين لعيد الأضحى المبارك

عيد الأضحى المبارك

اللحوم بمنافذ التموين لعيد الأضحى



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