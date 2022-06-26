وزير التموين: زيادة نسبة استخلاص الدقيق توفر 500 ألف طن

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة، أن هناك مشروعا لإضافة الحديد وحمض الفوليك إلى رغيف الخبز المدعم، وندرس لإعادته، لافتا إلى أنه جارى التفكير فى زيادة نسبة الاستخلاص للدقيق المخصص لإنتاج الخبز المدعم بمعنى الردة الناعمة ستظل بالدقيق.

وأضاف المصيلحى خلال مؤتمر صحفى منذ قليل للإعلان عن الاستعدادات لعيد الاضحى المبارك، وحجم توريد القمح المحلى منذ انطلاق الموسم الحالى وحتى الآن، أن هناك مشروع إضافة الحديد وحمض الفوليك سوف نعيده التفكير فى زيادة نسبة الاستخلاص الدقيق بمعنى الردة الناعمة ستظل بالدقيق.

وأوضح وزير التموين، أنه باتباع هذا النظام سيوفر نحو نصف مليون طن من الدقيق ومن ثم توفير لاقتصاد البلد والموازنة العامة للدولة وأن هذا الموضوع تم استخدامه من قبل، وأن هذا خير كبير من الممكن أن نوفر نصف مليون طن قمح مستورد، و أن هذا المشروع لن يتم الآن وهذا التوجه يساعد على الهضم ويقلل من العجز الكلى الموجود فى الموازنة العامة للدولة.

وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لعيد الأضحى المبارك 2022 من خلال توفير كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن المواطنين، كذلك زيادة طرح منتجات إضافية من اللحوم لتلبية احتياجات المواطنين من هذه المنتجات خلال أيام عيد الأضحى.

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم فتح منافذ للمجمعات الاستهلاكية أول ثلاثة أيّام من عيد الأضحى المبارك لطرح اللحوم وكافة المنتجات.