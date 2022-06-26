وزير التموين: 22 مليار جنيه إضافية لزيادة دعم الخبز هذا العام

كتب مدحت وهبة

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم توريد كميات من القمح المحلى فى الصوامع تزيد عن 3 ملايين و720 ألف طن بجانب توريد 400 ألف لمصانع المكرونة، كذلك توريد كميات أيضا من الأقماح للتقاوى، وأن ما تم تورده حتى الآن يزيد 11%؜ عن العام الماضى، كما سيتم استمرار التوريد حتى نهاية شهر أغسطس، وأن مخزون القمح يكفى 5.7 أشهر، لافتا إلى أنه فى ظل أزمة التضخم العالمية حرصت الحكومة على زيادة الموازنة الخاصة بدعم الخبز إلى 22 مليار جنيه إضافية منها 4.5 مليار لدعم شراء القمح المحلى ومليار دولار لشراء القمح المستورد.

وأضاف الوزير أنه سيتم فتح منافذ للمجمعات الاستهلاكية أول ثلاثة أيّام من عيد الأضحى المبارك لطرح اللحوم وكافة المنتجات وسيكون فيه 39 شادرا لطرح الخراف الحية على مستوى الجمهورية بمنافذ الشركة القابضة كذلك طرح لحرم طازجة بمعدل 6320 رأس عجول حية، منها 5420 عجل بمجزر توشكى، والباقى بمجزر سفاجا، وسيتم طرحها فى منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكل شهر سيكون فيه توريد 40 ألف طن وتوفير أيضا 4112 طن لحوم مجمدة كذلك التعاقد مع احدى الشركات فى 1000 طن لحوم برازيلى مجمدة، وسيتم توريد 800 طن لوزارة الأوقاف وتم توقيع برتوكول مع الأوقاف بتوريد 500 طن وتزيد عن 1800 طن وتوزع على الأسر الاولى بالرعاية، كما يوجد تعاقب من احدى الشركات لتوريد 11 الف طن وسيتم التوريد شهريا كما يوجد 180 طن سكر معبأة و60 الف طن زيت معبأ والمكرونة 20 الف طن معبأ.

وأضاف الوزير أن كافة الأرصدة الاستراتيج لتوفير الأمن الغذائي فى مستوى متميز والقمح 5.7 اشهر حتى نهابة العام الجارىً والسكر يوجد مخزون 6.7 اشهر والأرز مصر لديها اكتفاء ذاتى من الارز والعام القادم سندخل نشترى الارز الشعير لضمان توفير الارز على مدار العام والرصيد 3.3 اشهر والموسم القادم يبدأ نصف سبتمبر المقبل والزيت يكفى 6.2 اشهر لم نصب الاحتياطى فى اى فترة سابقة لهذا المخزون، وأن سلعة الزيت تعد أخطر سلعة نتيجة ارتفاع الأسعار، خاصة أن أوكرانيا تمثل 30% من التصدير للعالم اللحوم المجمدة يوجد اكثر من 6 أشهر واللحوم الطازجة لدينا اكثر من 15 ونصف اشهر والدواجن المحمدة لدينا اكثر من 6 اشهر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن استعدادات وزارة التموين لعيد الأضحى المبارك 2022 وتوفير منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لعيد الأضحى المبارك 2022 من خلال توفير كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة فى إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن المواطنين، كذلك زيادة طرح منتجات إضافية من اللحوم لتلبية احتياجات المواطنين من هذه المنتجات خلال أيام عيد الأضحى.