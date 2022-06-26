نقابة العلاج الطبيعى: إحالة أعضاء للتحقيق لعملهم بمراكز غير مُرخصة

كتبت آية دعبس

حذرت نقابة العلاج الطبيعى ، من مراكز للعلاج الطبيعى، تعمل بالمخالفة للقانون، مشيرة إلى أن مراكز "أ.ك" أرادت أن تكون كيانات اقتصادية وهمية فى المجال الطبى، مخالفة لقانون المنشآت الطبية حيث لا يوجد لديهم رخص مكانية لمزاولة نشاطهم، لافته إلى أنه سبق الإبلاغ عنهم إلى الإدارات المختصة لمخالفتهم الصريحة وحديثا قاموا بصنع وإخراج وإنتاج نصاب جديد يعمل ويدعى أنه علاج طبيعى.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن أحد العاملين بالمركز يدعى أنه خريج العلاج الطبيعى من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بالمخالفة للحقيقة، لافته إلى أنه بفحص مستندات النقابة، تبين أنه لا يوجد أية مستندات له وبالتالى غير مسجل بوزارة الصحة، ولفتت إلى أن النقابة رصدت بالصور ن يعملون بتلك المراكز غير المرخصة، وسيتم إحالتهم للتحقيق الفورى والعاجل وسيُعلن عن أسمائهم.

وطالبت النقابة، جميع المواطنين بعدم التعامل مع هذه المراكز الوهمية، والإبلاغ عن الأدعياء والدخلاء والنصابين الذين يعملون فى مجالات طبية دون سند من القانون، على رقم النقابة العامة: 01098887070، مناشدة خريجى كليات العلاج الطبيعى بالإلتزام بالعمل فى أماكن مرخصة حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.