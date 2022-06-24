غلق وتشميع 15 منشأة طبية بدون ترخيص فى دمياط

قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بدمياط، بقيادة الدكتورة سارة العوضى، بالمرور الاسبوعى على إجمالى 45 منشأة طبية من مستشفيات خاصة ،ومراكز تجميل، وجلدية، ومراكز علاج طبيعى وأسنان، ومعامل، وعيادات تخصصية، ومراكز بصريات، و ذلك للتأكد من تحقيق الاشتراطات الصحية طبقا لقانون ٥١ لعام 1981والمعدل 153 لعام 2004.

تم التأكد من استيفاء منظومة النفايات الطبية وكيفيه التخلص منها وتم تحرير عدد 15 انذار لانتهاء عقود النفايات، وتم غلق وتشميع عدد 15منشأة طبيه لادارتها بدون ترخيص و عدم تفعيل منظومة النفايات الطبية.

بالاضافة إلى ذلك تم إصدار 35 رخصة جديدة والرد على عدد 7شكاوى للمرضى وجارى معاينة عدد من المراكز الطبية والعيادات الخاصة لاستصدار الرخص الخاصة بها والتأكد من استيفاءها الاشتراطات الطبية طبقا للمعايير.

و يأتى ذلك ضمن خطة مديرية الصحة لمتابعة المراكز الطبية الخاصة لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية و معايير مكافحة العدوى حفاظا على صحة المواطنين.

يأتى ذلك فى إطار تعليمات وزارة الصحه و توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط و تحت اشراف الدكتور محمد بدران وكيل مديرية الصحة.