محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمركزي كفر صقر وأبو كبير

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة في يومها الثالث للعام الدراسي 2021/2022 بمدراس مركزي كفر صقر وأبو كبير وذلك للاطمئنان علي سير انتظام الامتحانات والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وجميع المشاركين في ماراثون امتحانات الثانوية العامة.

بدأ المحافظ جولته بتفقد لجان مدرسة كفر صقر الثانوية بنات والتي تضم 24 لجنه امتحانيه تستوعب 432 طالبة لأداء امتحان اللغة العربية، متمنيا لهن التوفيق والنجاح والحصول علي أعلي الدرجات.

توجه محافظ الشرقية لمتابعة سير الامتحانات بمدرسة الشهيد عقيد أركان حرب أحمد شحاته عبد المقصود الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة كفر صقر التعلمية والتي تضم 15 لجنة امتحانيه تستوعب 227 طالب واطمأن منهم على مستوى الامتحان وما إذا كانت لديهم أيه شكاوى أثناء أدائهم الامتحان، مشيرا الي أنه تم تجهيز فريق طبي بكل مدرسة لمواجهة الحالات المرضية الطارئة.

شدد المحافظ علي ضرورة التأكد من توفير الخدمات اللوجستية وتزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية اللازمين، والتأكيد على توافر أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه، مشيداً بدور رجال الأمن في تأمين اللجان من الخارج وتوفير اجواء هادئة ومناسبة للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر

انتقل محافظ الشرقية لمركز ومدينة أبو كبير لتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الشهيد مقدم طيار محمد عبد البصير فؤاد الثانوية بنين والتي تضم 36 لجنة امتحانيه تستوعب 580 طالب للتأكد من حسن سير انتظام الامتحانات بها وتذليل كافة العقبات امام المشاركين في العملية الامتحانية.

أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والاحياء باستمرار تكثيف اعمال النظافة ورفع تراكمات القامة أولا بأول بمحيط المدارس وإزالة الباعة الجائلين ورفع الاشغالات لتوفير جو هادئ لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحان في جو يسوده الهدوء

يذكر أن اجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الثانوية العامة لهذا العام 49606 طالب وطالبة مقسمين إلي 17067 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية و25701 طالب وطالبة بشعبة العلمي علوم و6838 طالب وطالبة بشعبة العلمي رياضة يؤدون الامتحان داخل 158 لجنة امتحانيه على مستوي 20 ادارة تعليمية .