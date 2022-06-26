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محافظ المنيا يتابع انتظام سير امتحانات الثانوية العامة بعدد من اللجان.. صور

الأحد، 26 يونيو 2022 10:48 ص
محافظ المنيا يتابع انتظام سير امتحانات الثانوية العامة بعدد من اللجان.. صور محافظ المنيا يتابع انتظام سير امتحانات الثانوية العامة بعدد من اللجان
المنيا ـــ حسن عبد الغفار

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تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الأحد، عددًا من لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان مادة اللغة العربية، وذلك لمتابعة سير الامتحانات والتأكد من مدى التزام الطلاب داخل اللجان، وتذليل كافة العقبات التي تواجه الطلاب لتهيئة الجو الملائم، بالإضافة لمتابعة تطبيق عدد من الإجراءات والتي تتضمن عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة.

رافق المحافظ، محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، الدكتور على عبد السلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا.

وشملت جولة المحافظ المرور على لجان مدارس (السلام الثانوية بنين – السلام الاعدادية بنين – السلام الإعدادية بنات).

وشدد محافظ المنيا، على عدم دخول الهواتف المحمولة للطلاب والمراقبين، ووجه بتوفير الأجواء اللازمة وسبل الراحة للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مكلفا الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لتقديم كافة أنواع الدعم، من خلال أعمال النظافة ورفع المخلفات من محيط اللجان.

وأكد المحافظ على التواصل والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة حال المواقف الطارئة والمستجدات خلال فترة الامتحانات.

ويؤدي امتحانات الثانوية العامة، هذا العام 39 ألف و98 طالب وطالبة وتم تخصيص 114 لجنة على مستوي جميع المراكز.

كشف حرارى لمحافظ المنيا
كشف حرارى لمحافظ المنيا

 

محافظ المنيا يتابع انتظام سير امتحانات الثانوية العامة بعدد من اللجان
محافظ المنيا يتابع انتظام سير امتحانات الثانوية العامة بعدد من اللجان

 

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة

 

جولة محافظ المنيا للجان الثانوية العامة
جولة محافظ المنيا للجان الثانوية العامة

 

لجان الثانوية
لجان الثانوية

 

لجان الثانوية العامة
لجان الثانوية العامة

 

تحذير باصطحاب الهاتف المحمول
تحذير باصطحاب الهاتف المحمول

 

 


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