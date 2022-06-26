محافظ البحيرة يجرى حركة تنقلات محدودة بين رؤساء الوحدات القروية بكوم حمادة

البحيرة - ناصر جودة

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة ، إجراء حركة تنقلات محدودة بين رؤساء الوحدات القروية بمركز كوم حمادة.

وتضمن القرار رقم 1897لسنة 2022 تكليف كل من :-

- صلاح عبد النور أبو اسماعيل - رئيس قرية الطود بمركز كوم حمادة ، للعمل سكرتيراً للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة.

- وجية فتح الله أحمد الغندور الدرجة الأولى - رئيس قرية شابور للعمل نائبأ لرئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم حمادة.

- إيناس قاسم حواش قاسم الدرجة الثانية (أ) - مدير الإدارة الهندسية بمركز كوم حمادة لعمل نائباً لرئيس الوحدة المحليه بمركز ومدينة كوم حمادة.

- أحمد رسمى يونس عسكر الدرجة الأولى (ب) - رئيس قرية صفط العنب بمركز كوم حمادة، للعمل رئيساً لقرية شابور بمركز كوم حمادة.

- مبروك عطا عبد الجواد عثمان الدرجة الأولى(ب) - رئيس قرية النجيلة بمركز كوم حمادة للعمل رئيساً لقرية الطود بمركز كوم حمادة.

- هشام صبحى عبد العزيز الدرجة الثانية (ب) - سكرتير قرية واقد بمركز كوم حمادة للعمل، رئيساً لقرية صفط العنب بمركز كوم حمادة .

- رضا سالم عبد العاطى البلكيمى بالدرجه الاولى (أ) سكرتير قرية البريجات للعمل رئيساً لقرية النجيلة بمركز كوم حمادة .

- صلاح محمد مبروك الجيزاوي بالدرجة الأولى(أ) وكيل الإدارة الهندسية بمركز كوم حمادة للعمل مديراً للإدارة الهندسية بمركز كوم حمادة.

وأوضح محافظ البحيرة تكليف المكلفين الجدد بالوظائف لمدة سته أشهر بهدف ضخ دماء جديدة وتطوير منظومة العمل العام، من خلال الإصلاح الإدارى للوحدات المحلية، بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة فى تحسين مستوى معيشتهم .