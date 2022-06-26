إنهاء إنشاء محطة رفع الصرف بقرية الدفراوى بالبحيرة بنسبة 98%.. صور

البحيرة – فريق المحافظات

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، رؤساء المدن والمراكز بضرورة التواجد الميداني والمتابعة المستمرة للوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات القومية والخدمية والتي تهم المواطنين في كافة القطاعات والمجالات.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المركز ومنها :-

* متابعة مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بقرية الدفراوى والمقامة على مساحة 550 م² بتكلفة قاربت 60 مليون جنيه، ونسبة تنفيذ 98%، تنفيذ الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، وجارى العمل بتشطيب جميع المطابق لتسليمها إلى شركة المياه وجارى أيضا تجربة التشغيل لخط الطرد.

* متابعة تبطين ترعة الضهر الشرقى وتم انجاز ٤.٢كم خرسانة وحفر وتدبيش ١.٥كم من إجمالي المسافة ٦كم

* متابعة تبطين ترعة قميش بقرية ابو منجوج إجمالي المسافة 2100م، وتم انجاز 1000م خرسانة و 500 م حفر وتدبيش.

* متابعة مشروع إنشاء جناح بمدرسة محلة نصر الابتدائية بتكلفة 5 مليون و450 ألف جنيه بمساحة 2720م ونسبة تنفيذ 38 % ضمن مشروعات هيئة الأبنية التعليمية.

كما افتتح اليوم اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة معرض للسلع الغذائية بمدينة كفر الدوار والذى نظمته المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين، وذلك استعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بالتوسع في فتح منافذ بيع السلع الأساسية لتوفير المواد الغذائية بالأسعار الاقتصادية والمخفضة لمواجهة الغلاء وتخفيف ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل .

وقام اللواء المحافظ بتفقد أجنحة المعرض التي تضم مختلف المنتجات من المواد الغذائية والسلع الأساسية والخضر والفاكهة والمنظفات بالإضافة إلى اللحوم البلدية والتى تباع بالمعرض بأسعار تتراوح بين 120 لـ 135 جنيه، بالإضافة لأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك، وأقسام للملابس والأحذية.

ويضم المعرض قسم خاص باللحوم البلدية بكافة أنواعها و12 جناح لعدد من العارضين بكبرى الشركات والسلاسل التجارية من أجل توفير وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية أمام المواطنين بالأسعار التنافسية والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 20 إلى 25%.

وأشاد محافظ البحيرة بمستوى وجودة المعروضات للتخفيف عن المواطنين، مؤكداً أن جميع الأسعار بالمعرض فى متناول الجميع، مضيفاً أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح عدد من المعارض المشابهة بكافة مدن ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، كما وجه باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.



افتتاح المعرض