جونسون وماكرون يعتبران أنه من الممكن "قلب مسار الحرب" في أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

اعتبر كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، أنه من الممكن "قلب مسار الحرب" في أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وقالت الحكومة البريطانية إن بوريس جونسون حذر إيمانويل ماكرون من أي محاولة للتوصل إلى حل تفاوضي الآن في أوكرانيا.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني، خلال لقائه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في ألمانيا، أن محاولات تسوية النزاع في أوكرانيا الآن ستساعد على عدم الاستقرار في العالم.

ولفت رئيس الوزراء البريطاني إلى أن محاولة تسوية النزاع الآن لن تؤدي إلا إلى عدم الاستقرار وستمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تفويضا مطلقا للتلاعب المستمر بكل الدول ذات السيادة والأسواق الدولية.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن زعماء الدول العشر متفقون على أنه حانت الآن اللحظة الحاسمة في مسار هذا الصراع وهناك فرصة لتغيير الوضع في الحرب، كما أن بوريس جونسون وإيمانويل ماكرون أشارا إلى ضرورة مواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا لتعزيز مواقع كييف في ساحة المعركة و خلال ال المفاوضات المقبلة، ووعدا بتعزيز جهودهما في هذا المجال، واتفقا على تعزيز التعاون بين بريطانيا وفرنسا في مختلف المجالات بما في ذلك الدفاع والأمن.