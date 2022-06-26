روسيا تسيطر على مدينة سيفيرو دونيتسك ووقوع انفجارات بالعاصمة

أعلن مسؤولون أوكرانيون اليوم الأحد أن القوات الروسية سيطرت بالكامل على مدينة سيفيرودونيتسك بشرق أوكرانيا.
وقال المسؤولون الأوكرانيون - حسبما أفادت قناة "فرانس 24"- إن القوات الروسية باتت تسيطر على مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية، وذلك بعد قصف عنيف استمر على مدار أسابيع.
ومن جانبه، قال عمدة المدينة أولكسندر ستريوك -في تصريحات أوردتها قناة "فرانس 24" نقلا عن التلفزيون الأوكراني- إن "الروس احتلوا سيفيرودونيتسك بالكامل، وتراجع جيشنا إلى مواقع أكثر استعدادا"، مضيفا أن العديد من المدنيين لجوا إلى مصنع آزوت الضخم للكيماويات، وأن السبيل الوحيد للخروج الآن هو عبر الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.
روسيا تسيطر على مدينة سيفيرو دونيتسك ووقوع انفجارات بالعاصمةالأحد، 26 يونيو 2022 03:45 م
روسيا
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أعلن مسؤولون أوكرانيون اليوم الأحد أن القوات الروسية سيطرت بالكامل على مدينة سيفيرودونيتسك بشرق أوكرانيا.
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