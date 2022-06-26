تموين الأقصر: زيادة السلع واللحوم فى المعارض بمبادرة "العيد فرحتنا"

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه جار الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بزيادة المعروض من السلع الغذائية واللحوم البلدى والمجمدة والضأن، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "العيد فرحتنا" وإستمراراً لمبادرة معارض أهلا رمضان المنتشرة بمختلف أرجاء المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه بجانب توفير السلع والمعروضات المختلفة، تم التأكيد على توفير ملابس الأطفال وهدايا العيد بتخفيضات حقيقية عن أسعار السوق بنسبة تصل من 20 إلى 30%، وجدير بالذكر أن فعاليات مبادرة "العيد فرحتنا" تقام بساحة سيدي أبو الحجاج.

وفى نفس السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار، عدة حملات تموينية شملت المرور على المخابز البلدية، للتأكد من جودة الخبز المنتج للمواطنين ومطابقته للمواصفات القانونية، والتأكد من حسن سير العمل داخل المخابز البلدية وكذلك تم المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومخازن السلع الغذائية للتأكد من جودة وسلامة السلع الغذائية قبل طرحها بالأسواق، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وأسفرت جهود تلك الحملة فى مجال المخابز البلدية، عن تحرير مخالفات لـ3 مخابز قامت باختراق النظام وإثبات مبيعات وهمية من الأرغفة على ماكينة الصرف دون الإنتاج الفعلى، وهى كالآتى:- (عدد 2115 رغيف - عدد 3465 رغيف - عدد 4510 رغيف)، مما يؤكد استمرار ترك المواطنين بطاقاتهم لدى أصحاب المخابز، وتحرير عدد 4 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن القانونى، ومخالفة عدم وجود ميزان حساس بالمخبز، و3 مخالفات عدم وجود قائمة تشغيل وعدم وجود السجلات الخاصة بالمخبز.

أما فى مجال الأسواق فقد تم ضبط 50 كرتونة مسحوق شراب بطعم المانجو، بإجمالى 12000 كيس زنة الكيس 12 جرام بدون فواتير أو أى مستندات تدل على مصدر الحيازة بأحد مخازن السلع الغذائية غير المرخصة، وضبط 733 كيلو جرام دواجن مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى لتغيرها فى الخواص الطبيعية وبها حروق تجميد وبها رائحة كريهة بأحد الثلاجات الشهيرة ببندر الأقصر، وعدد 4 مخالفات عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة مختلفة، و 5 مخالفات لعدم وجود شهادة صحية لأنشطة مختلفة، وتم تحرير التقارير اللازمة للمخابز البلدية المخالفة، وكذلك تم تحرير المحاضر القضائية اللازمة لعرضها على النيابة العامة المختصة.



الإستعداد لعيد الأضحى بزيادة السلع واللحوم بالمعارض بمبادرة العيد فرحتنا



الإستعداد لعيد الأضحى بزيادة السلع واللحوم بالمعارض بمبادرة العيد فرحتنا



الإستعداد لعيد الأضحى بزيادة السلع واللحوم بالمعارض بمبادرة العيد فرحتنا