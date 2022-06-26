تموين الأقصر تحرر 12 محضرا بينها تجميع زجاجات زيت تموينى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات تموينية مكثفة، بناءً على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 12 محضرا متنوعا فى مدينة القرنة، بينها مخالفة تجميع 120 زجاجة زيت تموينى.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، فى بيان صحفى، إن إدارة تموين القرنة شنت حملة تموينية، نجحت في تحرير عدد 1 محضر تجميع زيت تموين وضبط عدد 10 ك كرتونة بإجمالي 120 زجاجة زيت 800 مل، وعدد 5 محضر عدم إعلان عن المقررات التموينية، وعدد 2 محضر عدم ممارسة النشاط التمويني، وعدد 2 محضر عدم الإعلان عن الاسعار، وعدد 2 محضر عدم وجود شهادة صحية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى نفس السياق قاد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اليوم الجمعة، حملة تفتيش مشتركة مع الأجهزة المعنية، لضبط إحدى الثلاجات المخالفة ببيع الدواجن واللحوم المجمدة بشارع مسجد الشيخ الصابوني بمنطقة حي وسط، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف حملات التفتيش على المطاعم والمجازر وثلاجات بيع الأغذية المجمدة.

وأكد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أنه أسفرت الحملة عن ضبط 733 كيلو و850 جرام فراخ، تم التحفظ على المضبوطات، وجارِ وإحالة الواقعة للنيابة العامة لإعمال شئونها، وإعدام الكميات المضبوطة، حفاظاً على صحة وسلامة مواطنينا الكرام، وتمكنت اللجنة من ضبط 733 كيلو جرام وبيانها كالآتي 727 كيلو جرام فراخ مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي مع تغير في الخواص الطبيعية، ووجود حروق تجميد وتجمعات دموية داخل الفراخ سائل انفصالي ووجود فطريات، و5 كيلو جرام لحوم مفرومة بدون بيانات وغير معلومة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي و2 كيلو جرام من مصنعات الدواجن غير معلومة المصدر مع تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.



تموين الأقصر تحرر 12 محضر بينها تجميع 120 زجاجة زيت تمويني (1)



تموين الأقصر تحرر 12 محضر بينها تجميع 120 زجاجة زيت تمويني (2)