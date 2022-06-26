انطلاق أعمال قمة قادة مجموعة الدول السبع في ألمانيا

كتب: أحمد جمعة

انطلق منذ قليل اجتماع قادة السبع فى ألمانيا للبحث عن طرق جديدة لخنق تدفق الأموال النقدية إلى روسيا، ومن المقرر أن يناقشوا أيضا تلك الجهود، بما فى ذلك المحاولات المحتملة لتشديد عقوبات النفط، وذلك خلال السلسلة الأولى من الاجتماعات المقررة اليوم الأحد.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الأخرى ستفرض حظرا على واردات الذهب من روسيا، سعيا لتقويض مصدر رئيسى للعائدات من موسكو فى ظل استمرار الحرب فى أوكرانيا مع انطلاق اجتماعات المجموعة فى ولاية بافاريا بألمانيا اليوم، الأحد.

وكتب بايدن على تويتر يقول: ستعلن مجموعة دول السبع معا أنها ستقوم بحظر وارادت الذهب الروسى، وهو أحد الصادرات الرئيسية التي تعود على روسيا بعشرات المليارات من الدولارات". وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات غير مسبوقة على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لحرمانه من العائدات التي يحتاجها لتمويل حرب روسيا فى أوكرانيا.

وصرح مسئول رفيع المستوى بالإدارة الامريكية، بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، بأنه سيتم الإعلان عن الخطوة رسميا يوم الثلاثاء، وستساعد فى فرض مزيد من العزلة على روسيا عن النظام المالى الدولى. وتعد تلك الخطوة الأحدث فى سلسلة العقوبات الاقتصادية التي تم فرضها من قبل حلفاء أوكرانيا، بما فى ذلك حملة على صادرات النفط، أكبر مصدر للعائدات الخارجية لروسيا.