الهند تستهدف إنتاج 40 مليون طن من فحم الكوك لتعزيز صناعة الصلب بحلول عام 2030

أ.ش.أ

تستهدف الحكومة الهندية إنتاج 40 مليون طن من فحم الكوك لدعم صناعة الصلب والفولاذ بحلول عام 2030، وذلك في إطار خطة شاملة أعلنها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وذكرت وزارة الفحم الهندية في بيان اليوم الأحد، أن إنتاج الهند من فحم الكوك وصل إلى 51.7 مليون طن من حكم الكوك الخام خلال العام المالي (2022/2021)، وذلك بزيادة بنسبة 15 % بالمقارنة بالعام السابق له.

وأضاف البيان، الذي نقلته صحيفة "انديا تايمز"، أن الإنتاج المحلي من فحم الكوك الخام شهد زيادة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، حيث وصل حجم الإنتاج إلى 8.3 مليون طن طبقا لإحصاءات حتى شهر مايو 2022، بزيادة بلغت 20 % بالمقارنة بقيمتها في نفس الوقت من العام السابق التي وصلت 6.9 مليون طن.

ويعتبر فحم الكوك، وهو وقود رمادي صلب ومسامي يحتوي على نسبة عالية من الكربون ويستخدم أساسا في صناعة الحديد والصلب، ويتكون فحم الكوك من نوعين رئيسيين منها الخام والمغسول.

وأشار البيان إلى أنه هناك حاجة ماسة لزيادة مصانع غسل الفحم؛ لتعزيز الإنتاج ومواجهة الطلب المتزايد عليه لزيادة إنتاج صناعة الصلب في البلاد، لافتا إلى أنه خلال العام المالي الحالي تم توريد 1.7 مليون طن من فحم الكوك المغسول لقطاع الصلب.. مضيفا أن المستهدف هو الوصول إلى 3.45 مليون طن خلال العام المالي المقبل.

وأوضح البيان أن خطة زيادة الإنتاج من فحم الكوك تستهدف بشكل أساسي تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج ودعم صناعة الصلب.