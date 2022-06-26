الأقصر توقف أعمال 3 حالات بناء مخالف.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

تمكن مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، وتحت إشراف سكرتير عام مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، خلال حملات مكبرة، من إيقاف أعمال 3 حالات بناء مخالف بكل من طريق الحزام الأخضر وشارع الكعبة المتفرع من المدينة المنورة ومنطقة البقريين بالكرنك، فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدى بكل حزم لكافة أنواع البناء المخالف.

وأسفرت تلك الحملات عن إزالة أعمال بناء مخالف بطريق الحزام الأخضر بحى شمال عبارة عن بناء حائط من الطوب الأحمر والمونة الأسمنتية بالدور الارضى بطول 1 متر × عرض 4 متر، بمشاركة أحمد عوض الله رئيس الحى وعصام عبد الراضى وكيل إدارة المتابعة الميدانية، كما تم رفع وإزالة تشوينات مواد بناء مخالف بدون ترخيص بشارع جانبى بمنطقة الفيروز.

كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف وفك الشدة الخشبية لتجهيز ببناء صب سقف دور رابع علوى بشارع الكعبة المتفرع من المدينة المنورة بمساحة 115 متر، وتم مصادرة الونش الخاص برفع مواد البناء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وذلك بمشاركة عمر فتحى وسمير سعود نواب رئيس حى جنوب ومصطفى عبد الباسط مسؤول المكتب الفنى بالحي.

كما تم تنفيذ حملة لإزالة مخالفة بناء عبارة عن سور من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية على مساحة 100 متر بطول 15 متر فى المهد بمنطقة البقريين بالكرنك بمنطقة حى شمال بالوردية الصباحية، وتمت الإزالة حتى مستوى سطح الأرض، وذلك بمشاركة أحمد عوض الله رئيس حى شمال.



مدينة الأقصر توقف أعمال 3 حالات بناء مخالف للقانون



مدينة الأقصر توقف أعمال 3 حالات بناء مخالف للقانون