حملات مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف بنطاق أحياء الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لرؤساء الاحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات على أراضى الدولة والتصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة.

وتنفيذا لذلك، شن حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية حيث تمكنت الحملة من إزالة التعدى الواقع على قطعه ارض زراعية على مساحة 100م بقرية أبيس العاشرة المطار جزء 2، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف وكذا ازالة اعمال مخالفة بمقابر ابيس العاشرة والتحفظ على كمية من حديد التسليح والاسمنت

ونفذ حى العامرية ثان برئاسة اللواء حسين لبيب حملة مكبرة لإزالة اعمال المبانى المخالفة نجع رسلان بجوار السكة الحديد أسفرت عن إزالة أسوار من الطوب الابيض فى المهد وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالف.

وقام حى المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة تمكنت من إزالة سور مدرسة الزراعة بشارع مصطفى كامل لمخالفته خط التنظيم وكذا إزالة حوائط مخالفة بالعقار الكائن 152ش جمال عبد الناصر فضلا عن فك شدة خشبية بالدور الرابع علوى بالعقار الكائن ش 25 من ش 16 الإصلاح الفلكى وجار اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وواصل حى المنتزه ثان برئاسة هدى أبو كليلة حملات إيقاف أعمال البناء المخالف، حيث تمت إزالة حوائط بدون ترخيص بالعقار الكائن بشارع محمد صالح بالعصافرة بحرى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.



جانب من اعمال الازالة (1)



جانب من اعمال الازالة (2)