زيلينسكى لمواطنى أوكرانيا: تحرير أرضنا وتحقيق النصر هدفنا وعلى الجميع تنفيذه

كتب محمد تهامى زكى

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى، رسالة لمواطني بلاده، أكد فيها أن تحرير الأرض وتحقيق النصر على المعتدى الروسي، هو هدف وطنى يجب على جميع المواطنين على العمل عليه يوميا حتى تحقيقه.

ونشر زيلينسكى، صورا عبر حسابه على انستجرام لحياة المواطنين الأوكرانيين خلال الحرب، صحبها بتعليق: "تحرير أرضنا وتحقيق النصر هو هدفنا الوطني، يجب أن نعمل على ذلك كل يوم، ليس فقط الدولة ولكن كل مواطن على أي مستوى ممكن".



زيلينسكى

وسبق وأعرب الرئيس الأوكرانى، عن تقديره وامتنانه لرئيس الولايات المتحدة جو بايدن وللشعب الأمريكى، بعد حزمة المساعدات الدفاعية التى قدمتها أمريكا لأوكرانيا بقيمة 450 مليون دولار، مؤكدا أن هذا الدعم مهم للغاية الآن، وأنه بالجهود المشتركة سنتمكن من تحرير أرض أوكرانيا من المعتدي الروسي.

وكتب زيلينسكى، عبر حسابه على انستجرام: "أشكر رئيس الولايات المتحدةجو بايدن والشعب الأمريكي، على حزمة مساعدات دفاعية أخرى بقيمة 450 مليون دولار لأوكرانيا، هذا الدعم ، بما في ذلك HIMARS الإضافي ، مهم للغاية الآن. بالجهود المشتركة سنتمكن من تحرير أرض أوكرانيا من المعتدي".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الجمعة، الموافقة على المزيد من المساعدات العسكرية بقيمة تصل إلى 450 مليون دولار لتلبية احتياجات أوكرانيا الماسة فى القتال.



























