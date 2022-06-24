زيلينسكى بعد مساعدات أمريكا: بالجهود المشتركة سنتمكن من تحرير أوكرانيا

كتب محمد تهامى زكى

أعرب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى ، عن تقديره وامتنانه لرئيس الولايات المتحدة جو بايدن وللشعب الأمريكى، بعد حزمة المساعدات الدفاعية التى قدمتها أمريكا لأوكرانيا بقيمة 450 مليون دولار، مؤكدا أن هذا الدعم مهم للغاية الآن، وأنه بالجهود المشتركة سنتمكن من تحرير أرض أوكرانيا من المعتدي الروسي.

وكتب زيلينسكى، عبر حسابه على انستجرام: "أشكر رئيس الولايات المتحدةجو بايدن والشعب الأمريكي، على حزمة مساعدات دفاعية أخرى بقيمة 450 مليون دولار لأوكرانيا، هذا الدعم ، بما في ذلك HIMARS الإضافي ، مهم للغاية الآن. بالجهود المشتركة سنتمكن من تحرير أرض أوكرانيا من المعتدي".



حساب زلينسكى على انستجرام

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الجمعة، الموافقة على المزيد من المساعدات العسكرية بقيمة تصل إلى 450 مليون دولار لتلبية احتياجات أوكرانيا الماسة فى القتال.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الالكتروني اليوم الجمعة، أنه بموجب تفويض رئاسي، سمح بالسحب الـ(13) من الأسلحة والمعدات من قوائم جرد وزارة الدفاع الأمريكية إلى أوكرانيا منذ أغسطس 2021.

وأضافت أن القدرات العسكرية في هذه الحزمة تشمل أربعة أنظمة صواريخ مدفعية عالية الحركة و36 ألف طلقة من عيار 105 مليمترات و18 مركبة تكتيكية لسحب مدفعية عيار 155 مليمترا و1200 قاذفة قنابل يدوية و2000 رشاش و 18 زورق دورية ساحلية ونهرية إلى جانب قطع غيار ومعدات أخرى.

وأفاد البيان بأن الولايات المتحدة التزمت حتى الآن بحوالي 6.8 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ بداية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بما في ذلك حوالي 6.1 مليار دولار منذ بداية التدخل الروسي غير المبرر في 24 فبراير الماضي.