اليوم السابع
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رئيس جامعة طنطا يشارك فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالعاصمة الإدارية

السبت، 25 يونيو 2022 04:21 م
رئيس جامعة طنطا يشارك فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالعاصمة الإدارية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا
الغربية - عادل ضرة

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شارك الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، فى الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للجامعات، والذى عقد اليوم بمقر وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس ورؤساء الجامعات.

قال "ذكى" عقب الاجتماع، إن انعقاد المجلس الأعلى للجامعات لأول مرة بمقر وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالعاصمة الإدارية الجديدة يعد نقطه تحول فارقة نحو بناء الجمهورية الجديدة و سيسجل التاريخ للرئيس عبد الفتاح السيسى انه  الذى حقق نجاحات كبرى وهائلة فى دقة التخطيط والتنفيذ لهذا المشروع القومى العبقرى الذى كشف عن معدن السواعد والعقول المصرية القادرة على سرعة الإنجاز بمقاييس زمنية غير مسبوقة .

وأوضح أن حى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية يؤكد مدى نجاح مصر فى إقامة وادى جديد للتكنولوجيا على أرضها يستوعب معطيات العصر فى دنيا الذكاء الاصطناعى والجيل الخامس ‏لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

 

 


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