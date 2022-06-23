فحص 1209 حالات وصرف الدواء بالمجان بقافلة جامعة طنطا الطبية بمركز سمنود

الغربية - عادل ضرة

واصلت جامعة طنطا اليوم قوافلها الطبية لخدمة المرضى بالقرى الاكثر احتياجا بالغربية ضمن خطة الجامعة لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفي إطار احتفالاتها باليوبيل الذهبي، حيث توجهت اليوم قافلة طبية كبرى الى قرية الناصرية مركز سمنود بمحافظة الغربية بحضور الدكتور حمدي شعبان القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة



أوضح الدكتور حمدي شعبان، أن القافلة تأتي في ضوء توجيهات الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة بتفعيل دور الجامعة في تنمية وخدمة المجتمع وتعزيز مجالات الشراكة لقطاع خدمة المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة وتأصيل مفاهيم العدالة الاجتماعية والمواطنة من خلال دور الجامعة في تقديم الخدمات المجتمعية وتعزيز تفاعلها مع المجتمع مضيفاً أن القافلة تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية إلى الأسر الأولى بالرعاية عملاً بشعار الجامعة "قافلة كل يوم" للتخفيف عن المواطنين.



وافاد الدكتور محمد الشبيني، أن القافلة شهدت مشاركة عدد من الأطباء المتخصصين بكلية الطب حيث تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 1209 من أهالي القرية في تخصصات المخ والأعصاب، والأطفال، والعظام، والجلدية، والباطنة، والمسالك البولية، والأنف والأذن، والجراحة العامة، والصدر، والنفسية والعصبية، والرمد، والقلب، والأسنان بالإضافة إلى تحويل 32 حالة لتلقي العلاج بمستشفيات الجامعة، مشيراً إلى مشاركة كليات طب الأسنان، الصيدلة، التمريض ، العلوم، الزراعة، التربية الرياضية والتربية النوعية في القافلة.



شارك في فعاليات القافلة عدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

