اليوم السابع
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السبت، 25 يونيو 2022 05:54 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة بدون تدخل بشرى

السبت، 25 يونيو 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة بدون تدخل بشرى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
إعداد على عبد الرحمن

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
الأعلى للجامعات: تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بنفس قواعد العام الماضى
 
وزير الإسكان يصدر قرارا بحركة ترقيات وتكليفات موسعة بأجهزة المدن الجديدة
 
رئيس الوزراء: أولوية الحكومة استكمال مشروع تطوير القرى برغم كل التحديات
 
التعليم: مسموح للحاصلين على شهادة تربوى فقط بالتقدم لمسابقة الـ30 ألف معلم
 
التعليم: امتحان اللغة العربية للثانوية العامة للطلاب المكفوفين بلا مشاكل
 
رئيس الوزراء يستعرض فيديو عن أبرز مشروعات التطوير بمحافظة الغربية
 
متحدث المترو: عودة حركة القطارات لطبيعتها والعطل لم يستغرق 3 دقائق
 
طلاب الثانوية العامة "مكفوفين" يبدأون امتحان اللغة العربية "ورقة أولى"
 

 


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