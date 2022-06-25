حصاد الوزارات.. التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة بدون تدخل بشرى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة بدون تدخل بشرى
الأعلى للجامعات: تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بنفس قواعد العام الماضى
وزير الإسكان يصدر قرارا بحركة ترقيات وتكليفات موسعة بأجهزة المدن الجديدة
رئيس الوزراء: أولوية الحكومة استكمال مشروع تطوير القرى برغم كل التحديات
التعليم: مسموح للحاصلين على شهادة تربوى فقط بالتقدم لمسابقة الـ30 ألف معلم
التعليم: امتحان اللغة العربية للثانوية العامة للطلاب المكفوفين بلا مشاكل
رئيس الوزراء يستعرض فيديو عن أبرز مشروعات التطوير بمحافظة الغربية
متحدث المترو: عودة حركة القطارات لطبيعتها والعطل لم يستغرق 3 دقائق
طلاب الثانوية العامة "مكفوفين" يبدأون امتحان اللغة العربية "ورقة أولى"
الرى تناقش مشروعات الخطة الاستثمارية واستعدادات أسبوع القاهرة للمياه
وزير التنمية المحلية يبحث مع وفد البنك الدولى ملفات التعاون فى مؤتمر المناخ
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