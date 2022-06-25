جامعة حلوان تعتمد نتائج امتحانات الترم الثانى بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى

كتب محمد صبحى

صرح الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان بأن الكلية قد اعتمدت نسب النجاح لمرحلة البكالوريوس شعبة عامة وبرنامجي هندسة البرمجيات والمعلوماتية الطبية يوم الخميس 23 يونيه، وأعلنت منذ دقائق نتائج جميع الفرق علي الرابط التالي http://app1.helwan.edu.eg/Computer

وأوضح: أن نسبه النجاح للفرقة الأولي 95.6٪، بينما كانت نتيجة نسبه النجاح للفرقة الثانية 86.7٪، أما عن نتيجة النسبه للفرقة الثالثة فكانت 98٪، وبلغت نتيجة النسبه للفرقة الرابعة ٪85.7 أما عن البرامج المميزة فبلغت النسبه 94٪ لبرنامج هندسة البرمجيات، بينما كانت نسبه النجاح في برنامج المعلوماتية الطبية 97٪ .

من جانبها أشارت الدكتورة منال عبدالقادر وكيل كلية الحاسبات لشئون التعليم والطلاب بأن فرق العمل بجميع الكونترولات كانت تعمل علي قدم وساق بشكل يومي أثناء الامتحانات ويتم التصحيح والرصد لكافة الامتحانات أول بأول وكان لذلك أبلغ الآثر في أن يتم اعتماد النتائج وإعلانها بمجرد رصد درجات مشروعات التخرج وأفادت بأنه يجري حاليا مراجعة استيفاء الخريجين لشروط التخرج تمهيدا لإرسالهم إلي الجامعة في مطلع الأسبوع القادم.