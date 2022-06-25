إنشاء 7 مدارس تعليم أساسى بالعاشر من رمضان بـ128 مليونا و220 ألف جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة مالية بلغت 128 مليونا و220 ألف جنيه.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أنه جارى تنفيذ 7 مشروعات جديدة بقطاع الأبنية التعليمية لإنشاء وتطوير 283 فصلا جديدا وبتكلفة مالية بلغت 128 مليونا و220 ألف جنيه شملت الآتي:

إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسى بمركز غرب بالحى 10 لإضافة 33 فصلا جديدا وبتكلفة 7 ملايين و640 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 90 %.

إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسى بمركز الخدمات بالحى 10 (القطاع أ) لإضافة 44 فصلا جديدا وبتكلفة 15 مليونا و470 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 82 %.

إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسى بمركز الخدمات بالحى 16 لإضافة 33 فصلا جديدا وبتكلفة 5 ملايين و290 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 67 %.

إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسى بالحى 4 (المجاورة 29) لإضافة 33 فصلا جديدا وبتكلفة 8 ملايين و400 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 50 %.

إنشاء جديد لمدرسة حى الأندلس للتعليم الأساسى شرق الحى 16 (القطعة 3) لإضافة 42 فصلا جديدا وبتكلفة 21 مليونا و420 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 36 %.

إنشاء جديد لمدرسة مركز المجاورة 27 لإضافة 35 فصلا جديدا وبتكلفة 35 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 50 %.

إنشاء جديد لمدرسة مركز الحى التاسع لإضافة 42 فصل جديد وبتكلفة 35 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 95 % وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.