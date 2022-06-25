اليوم السابع
Ads
السبت، 25 يونيو 2022 01:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إنشاء 7 مدارس تعليم أساسى بالعاشر من رمضان بـ128 مليونا و220 ألف جنيه

السبت، 25 يونيو 2022 11:47 ص
إنشاء 7 مدارس تعليم أساسى بالعاشر من رمضان بـ128 مليونا و220 ألف جنيه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الأبنية التعليمية بمدينة العاشر من رمضان بتكلفة مالية بلغت 128 مليونا و220 ألف جنيه.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أنه جارى تنفيذ 7 مشروعات جديدة بقطاع الأبنية التعليمية لإنشاء وتطوير 283 فصلا جديدا وبتكلفة مالية بلغت 128 مليونا و220 ألف جنيه شملت الآتي:

إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسى بمركز غرب بالحى 10 لإضافة 33 فصلا جديدا وبتكلفة 7 ملايين و640 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 90 %.

إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسى بمركز الخدمات بالحى 10 (القطاع أ) لإضافة 44 فصلا جديدا وبتكلفة 15 مليونا و470 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 82 %.

إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسى بمركز الخدمات بالحى 16 لإضافة 33 فصلا جديدا وبتكلفة 5 ملايين و290 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 67 %.

إنشاء جديد لمدرسة للتعليم الأساسى بالحى 4 (المجاورة 29) لإضافة 33 فصلا جديدا وبتكلفة 8 ملايين و400 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 50 %.

إنشاء جديد لمدرسة حى الأندلس للتعليم الأساسى شرق الحى 16 (القطعة 3) لإضافة 42 فصلا جديدا وبتكلفة 21 مليونا و420 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 36 %.

إنشاء جديد لمدرسة مركز المجاورة 27 لإضافة 35 فصلا جديدا وبتكلفة 35 مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 50 %.

إنشاء جديد لمدرسة مركز الحى التاسع لإضافة 42 فصل جديد وبتكلفة 35 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ 95 % وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

 

 

 


الشرقية

العاشر من رمضان

مشروعات خدمية بالشرقية

مدارس جديدة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة