قرية جزيرة الشافعى تناشد محافظ الشرقية توصيل خدمة الصرف الصحى.. والشركة ترد

أحمد جمال الدين- الشرقية - إيمان مهنى

ناشد عدد من أهالى قرية جزيرة الشافعى مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الموافقة على تضمين القرية ضمن خطة المحافظة لتوصيل خدمة الصرف الصحى حفاظا على صحة الأهالي .

وأوضح عدد من الأهالي فى رسالتهم لليوم السابع بأن قرية جزيرة الشافعى والتى تزيد عدد سكانها عن 10000 نسمة تعانى من عدم وجود خدمة أو مرفق الصرف الصحى بها وتعتمد على الطرنشات التى تتسبب فى انتشار الرائحة الكريهة والحشرات الضارة بجانب تسرب مياه الصرف الصحى أسفل المنازل والتى تعمل على تآكل الأساسات وظهور التصدعات فى المنازل.

من جانبها، أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه جاري مراجعة إدارة المشروعات والهيئة القومية للصرف الصحي بشأن شكوي الأهالي وموافتنا بالرد.

وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

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