اليوم السابع
Ads
السبت، 25 يونيو 2022 02:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

قرية جزيرة الشافعى تناشد محافظ الشرقية توصيل خدمة الصرف الصحى.. والشركة ترد

السبت، 25 يونيو 2022 02:00 ص
قرية جزيرة الشافعى تناشد محافظ الشرقية توصيل خدمة الصرف الصحى.. والشركة ترد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
أحمد جمال الدين- الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناشد عدد من أهالى قرية جزيرة الشافعى مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الموافقة على تضمين القرية ضمن خطة المحافظة لتوصيل خدمة الصرف الصحى حفاظا على صحة الأهالي .

 

وأوضح عدد من الأهالي فى رسالتهم لليوم السابع بأن قرية جزيرة الشافعى والتى تزيد عدد سكانها عن 10000 نسمة تعانى من عدم وجود خدمة أو مرفق الصرف الصحى بها وتعتمد على الطرنشات التى تتسبب فى انتشار الرائحة الكريهة والحشرات الضارة بجانب تسرب مياه الصرف الصحى أسفل المنازل والتى تعمل على تآكل الأساسات  وظهور التصدعات فى المنازل.

 
من جانبها، أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه جاري مراجعة إدارة المشروعات والهيئة القومية للصرف الصحي بشأن شكوي الأهالي وموافتنا بالرد.

 

وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

 

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".


قريه جزيرة الشافعى

مركز أولاد صقر

محافظه الشرقيه



الموضوعات المتعلقة

رمضان بيكمل لمتنا..فرحة الصائمين على أكبر مائدة بقرية الغابة البلد في الشرقية

الأحد، 24 أبريل 2022 06:00 م

كرم الشرقية.. "فارس" وأصدقاؤه يوزعون البلح والعصير على المارة بقرية الأسدية

الخميس، 07 أبريل 2022 06:00 م

مرض نادر يصيب الطفل "عمار" ووالده يستغيث بالشرقية.. والتأمين الصحى يرد

الأربعاء، 09 فبراير 2022 07:00 ص

التضامن تستجيب لصحافة المواطن.. الانتقال السريع ينقذ مسنين بلا مأوى بالشرقية

الخميس، 23 ديسمبر 2021 03:40 م

قارئ بالعاشر من رمضان يناشد لعلاج طفلتيه من مشاكل بالعظام.. والمحافظة ترد

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 12:00 ص

قارئ بالشرقية يناشد توصيل خدمة التليفون الأرضى.. والمحافظة ترد

السبت، 11 ديسمبر 2021 01:40 م

"محمود"من الشرقية يشارك"صحافة المواطن" موهبته الرسم

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 09:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة