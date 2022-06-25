إجراء القرعة العلنية لتسيير 15 سيارة ميكروباص لمدينة أسيوط الجديدة.. صور

أسيوط - فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف المتابعات الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة ،وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات، لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بهذه القرى لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للإنتهاء من هذه المشروعات فى المواعيد المحددة مسبقاً.

وفى إطار تنفيذ توجيهات محافظ أسيوط قام أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم بجولة تفقدية للمتابعة والمرور على مشروعات المبادرة الرئاسية الجارى تنفيذها بقرية الشامية فضلا عن متابعة الاعمال الجارى تنفيذها بمستشفى ساحل سليم المركزى الجديد ، للاطمئنان على مدى سير العمل بها ومعدلات التنفيذ التى وصلت إليها ، كما تابع محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط بعض المشروعات الجارى تنفيذها بقرى جرف سرحان وشلش والكوم الاخضر وديروط الشريف من محطات رفع ومكاتب بريد ومجمعات خدمات والوحدات الصحية .

يذكر أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة " يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابع ويجرى تنفيذ مشروعات بإجمالى 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلاً عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

كما أناب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة ، لحضور القرعة العلنية ، التى تم اجرائها ، اليوم السبت ، بقاعة الاحتفالات بديوان عام المحافظة ، لاختيار 10 فائزين بترخيص 10 سيارات ميكروباص 14 راكب لنقل المواطنين من موقف الازهر بمدينة أسيوط الى مدينة أسيوط الجديدة و5 فائزين بترخيص 5 سيارات ميكروباص 14 راكب للعمل كـ (سرفيس) داخل مدينة أسيوط الجديدة .. وذلك بحضور يسرى سند مدير أدارة المواقف وخالد أبوزيد نائباً عن رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة وممثلى ادارة المواقف بالمحافظة وبحضور المتقدمين بطلبات الترخيص والذين تنطبق عليهم الشروط للتقدم للقرعة .

وقال اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة ، ان إجراء القرعة تم بشكل علنى وخضع لقواعد الشفافية والحيادية بناءاً على تعليمات محافظ أسيوط ، منوهاً ان الميكروباصات الجديدة ستوفر فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لشباب محافظة أسيوط ،وستستهم فى زيادة الاقبال على مدينة اسيوط الجديدة وتشجيع المواطنين على الاقامة والاستثمار بها ،مشيراً الى انه تم التأكد من أعداد الأسماء داخل الصندوق الذى يتم إستخدامه فى إجراء القرعة ومطابقتها بالعدد المتقدم للقرعة قبل البدء فى إجراء القرعة التى اجريت على 1017 متقدم للداخلى والخارجى ، منوها انه تم إختيار 10 متقدمين إضافيين فى حالة إعتذار أحد الـ 10 الذين وقعت عليه الاختيار فى القرعة عن الإستمرار فى إجراءات الترخيص لهذه الميكروباصات ، كما تم اختيار 5 متقدمين اضافيين لميكروباصات داخل المدينة فى حالة اعتزار أحد ال 5 الذين وقع عليهم الاختيار فى القرعة للعمل كـ (سرفيس) داخل أسيوط الجديدة.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد أعلن عن فتح باب تلقى طلبات شراء وترخيص 10 ميكروباص 14 راكب موديل 2022 للعمل على خط مدينة أسيوط الجديدة /موقف الأزهر سعر التذكرة 4 جنيه بالإضافة إلى تلقى طلبات ترخيص 5 ميكروباص 14 راكب موديل 2022 للعمل بالنقل الداخلى بمدينة اسيوط الجديدة وسعر التذكرة 2 جنيه وذلك اعتبارًا من ٢/٤/٢٠٢٢ حتى ١٦/٤/٢٠٢٢ وذلك بمقر الإدارة العامة للمواقف وفقًا للشروط التى تم الاعلان عنها بعد موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة وذلك بالتنسيق بين إدارة المواقف وجهاز المدينة بنفس التعريفة والضوابط المتبعة تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين المقيمين بها لتسهيل الحركة والانتقال والتيسير عليهم فضلا عن المساهمة فى جذب السكان اليها ، خاصة وان المدينة تعتبر مستقبل محافظة أسيوط فى التوسع العمرانى والسكنى .

وأضاف يسرى سند مدير إدارة المواقف بالمحافظة ،انه تم تكليف الفائزين بالقرعة العلنية التى اجريت اليوم بديوان عام المحافظة بالتوقيع على إقرار بالتزامهم بشراء سيارة موديل 2022 والترخيص خلال مدة 3 أشهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية ولن يتم السماح بتعديل خط السير أو تغييره بعد ذلك لأى سبب من الأسباب ووفقا للضوابط والشروط المنظمة لذلك .



القرعة العلنية بمحافظة اسيوط



القرعة العلنية بمحافظة اسيوط