منسق "حياة كريمة" بأسيوط: أسسنا 3 أمسيات بالمحافظة للتوعية بتنظيم الأسرة

كتب أحمد عرفة

كشف مينا إبراهيم منسق مبادرة حياة كريمة في أسيوط، تفاصيل مبادرات التوعية التي تدشنها المبادرة في محافظة أسيوط، موضحا أن الأمسيات والفعاليات التي تتم بأسيوط تأتى من خلال التعاون بين مؤسسة حياة كريمة والمجلس القومى للمرأة.

وقال منسق مبادرة حياة كريمة في أسيوط، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن دور أصيل من أدوار مبادرة حياة كريمة ليس فقط بنية تحتية ومبانى وخدمات ولكن الاهتمام بروح الإنسان وبناءه، ونسعى لتدشين مبادرات توعية لأهالينا السيدات والرجال في القرى.

وتابع منسق مبادرة حياة كريمة في أسيوط: أسسنا في أسيوط 3 أمسيات بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، يتحدثون عن التوعية بمخاطر الزواج المبكرة والتوعية بمخاطر ختان الإناث بجانب التوعية بدور المرأة في المجتمع وتنظيم الأسرة والاكتفاء بعدد قليل من الأبناء لتربيتهم.