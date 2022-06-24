6 أطعمة غنية بالبيوتين هتساعدك على نمو شعرك

كتبت ميرفت رشاد

هل تعانين من ترقق الشعر أو مشكلة نمو الشعر؟ يمكن أن تكون الأسباب كثيرة ولكن معظم الحل يكمن في نمط حياتنا، وخاصة الطعام الذي نتناوله، يؤثر نظامنا الغذائي على عملية التمثيل الغذائي لدينا والعديد من عمليات الجسم، وهذا يشمل نمو الشعر وقوته أيضًا، يمكن أن يحدد الطعام الذي نستهلكه النمو الصحي للشعر، إنها الأنواع الصحيحة من الفيتامينات التي تساعد على استعادة صحة الشعر، إذا أردنا تعزيز نمو الشعر ، يجب أن نزيد من تناولنا للأطعمة الغنية بالبيوتين، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

يشير البيوتين إلى فيتامين ب 7 وهو مكون شائع في منتجات النمو والعناية بالشعر ، توصي المعاهد الوطنية للصحة بجرعة البيوتين من 20 إلى 30 ميكروجرام يوميًا للمراهقين والبالغين لمنع نقص البيوتين، هناك العديد من الأطعمة التي تعتبر مصادر كبيرة للبيوتين، من خلال تضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي ، يمكنك ضمان نمو شعر أفضل.

ألقِ نظرة على قائمة الأطعمة التي أوصى بها خبيرة التغذية نيكي ساجار:



1. بيضة مطبوخة كاملة

2. الدجاج

3. الفول السوداني المحمص

4. فول الصويا الكامل

5. بذور عباد الشمس

6 .المشروم الطازج

أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين لا يأكلون اللحوم أكثر عرضة للإصابة بنقص الزنك، والذي بدوره قد يؤدي إلى تساقط الشعر فإذا قررت أن تصبح نباتيًا ، فقد ترغب في المزيد من الاهتمام لمقدار الزنك الذي تحصل عليه من خلال نظامك الغذائي، تم تحديد الزنك على أنه معدن حيوي لأجهزة المناعة البشرية ، يشارك في مجموعة متنوعة من الأنشطة الخلوية ويرتبط بالعديد من الوظائف البيولوجية في الجسم، يعد الزنك ضروريًا للتشغيل السليم لأكثر من 300 إنزيم في الجسم ، بالإضافة إلى تخليق البروتين والتئام الجروح وتخليق الحمض النووي وانقسام الخلايا والتذوق والشم.