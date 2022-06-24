اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 يونيو 2022 03:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ممثل روسيا بالأمم المتحدة يدعو الغرب لإعادة أموال أفغانستان ويؤكد استعداد موسكو إمدادها بالحبوب

الجمعة، 24 يونيو 2022 03:00 ص
ممثل روسيا بالأمم المتحدة يدعو الغرب لإعادة أموال أفغانستان ويؤكد استعداد موسكو إمدادها بالحبوب مغادرة الولايات المتحدة لأفغانستان - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، أن روسيا مستعدة لمساعدة أفغانستان بإمدادها بالحبوب، داعيا المانحين الغربيين إلى إعادة الأموال إلى أفغانستان دون شروط مسبقة.

وقال في اجتماع لمجلس الأمن الدولي إنه من المؤسف للغاية أن تؤثر العقوبات غير القانونية ضد روسيا، على تعاون روسيا مع المنظمات الإنسانية، مما "يدمر السلاسل اللوجستية والمالية".

وأكد نيبينزيا أنه "إذا لزم الأمر، سنكون مستعدين لمساعدة أفغانستان بإمدادات الحبوب".

كما دعا نيبينزيا المانحين الغربيين إلى إعادة الأموال إلى أفغانستان، للمساعدة في تطبيع الوضع الإنساني في البلاد دون شروط مسبقة.

وأضاف: "ندعو المانحين الغربيين إلى التوقف عن المضاربة بشأن القضية الأفغانية وإعادة الأموال إلى البلاد والبدء في تقديم مساعدة شاملة لتطبيع الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني في البلاد دون تحفظات وشروط مسبقة".

وأشار إلى أن هذه الدول تتحمل العبء الرئيسي للمسؤولية عن نتائج وجودها لمدة 20 عاما في البلاد.


افغانستان

فاسيلى نيبينزيا

روسيا

امريكا



الموضوعات المتعلقة

الشيخ محمد بن زايد يأمر بتسيير جسر جوى إماراتى لإغاثة ضحايا زلزال أفغانستان

الخميس، 23 يونيو 2022 07:20 م

ألمانيا تعلن إرسال فرق إغاثة إلى أفغانستان بعد الزلزال المدمر

الخميس، 23 يونيو 2022 07:05 م

زلزال أفغانستان: أطباء يتوقعون مقتل الكثير من الأطفال بسبب الكارثة

الخميس، 23 يونيو 2022 06:56 م

وول ستريت: زلزال أفغانستان يختبر قدرات حكومة "طالبان" غير المعترف بها دوليا

الخميس، 23 يونيو 2022 03:47 م

زلزال جديد بقوة 4.3 درجة يضرب مناطق فى شمال شرق أفغانستان

الخميس، 23 يونيو 2022 02:05 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة