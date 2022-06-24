ممثل روسيا بالأمم المتحدة يدعو الغرب لإعادة أموال أفغانستان ويؤكد استعداد موسكو إمدادها بالحبوب

وكالات

أكد ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، أن روسيا مستعدة لمساعدة أفغانستان بإمدادها بالحبوب، داعيا المانحين الغربيين إلى إعادة الأموال إلى أفغانستان دون شروط مسبقة.

وقال في اجتماع لمجلس الأمن الدولي إنه من المؤسف للغاية أن تؤثر العقوبات غير القانونية ضد روسيا، على تعاون روسيا مع المنظمات الإنسانية، مما "يدمر السلاسل اللوجستية والمالية".

وأكد نيبينزيا أنه "إذا لزم الأمر، سنكون مستعدين لمساعدة أفغانستان بإمدادات الحبوب".

كما دعا نيبينزيا المانحين الغربيين إلى إعادة الأموال إلى أفغانستان، للمساعدة في تطبيع الوضع الإنساني في البلاد دون شروط مسبقة.

وأضاف: "ندعو المانحين الغربيين إلى التوقف عن المضاربة بشأن القضية الأفغانية وإعادة الأموال إلى البلاد والبدء في تقديم مساعدة شاملة لتطبيع الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني في البلاد دون تحفظات وشروط مسبقة".

وأشار إلى أن هذه الدول تتحمل العبء الرئيسي للمسؤولية عن نتائج وجودها لمدة 20 عاما في البلاد.