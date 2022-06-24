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بممر شرفى ودرع .. طلاب يكرمون أستاذًا بكلية الآداب جامعة القاهرة .. فيديو

الجمعة، 24 يونيو 2022 11:15 ص
بممر شرفى ودرع .. طلاب يكرمون أستاذًا بكلية الآداب جامعة القاهرة .. فيديو طلاب يكرمون أستاذًا جامعيًا بكلية الاداب جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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في لفتة طيبة، حرص طلاب قسم اللغات الشرقية دفعة 94 في كلية الآداب بجامعة القاهرة على تكريم أحد الأساتذة، في مشهد لاقى إشادة واسعة من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وكرم الطلاب الدكتور شريف نصر زكي نصر مدرس مساعد اللغة العبرية الحديثة وآدابها بقسم اللغات الشرقية كلية الآداب جامعة القاهرة، وذلك بتنظيم ممر شرفي له ومنحه درعًا تقديرا لدوره الداعم للطلاب طوال فترة الدراسة وحرصه على الوقوف مع أيا من الطلاب الذي يعانون من مشكلات خلال الدراسة. 
 
والدكتور شريف نصر مترجم معتمد بوزارة شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة. ومحاضر اللغة العبرية بمركز الدراسات الشرقية التابع لجامعة القاهرة. مترجم سابق بالمنظمة العربية لمناهضة التمييز العنصري الإسرائيلي. ومترجم سابق للشأن الإسرائيلي بقناة السعودية 24.
 
 

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