لأول مرة جامعة القاهرة ضمن أفضل 300 جامعة عالميا بالتصنيف الهولندي "ليدن"

كتب محمد صبحى

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، دخول الجامعة ضمن أفضل 300 جامعة عالمية راقية في التصنيف الهولندي "ليدن" (CWTS Leiden University والصادر 22 يونيو عام 2022، حيث جاءت في المرتبة 294 من بين 30 ألف جامعة بالتصنيف الهولندي، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة تصدرت الجامعات المصرية والأفريقية حيث دخلت 10 جامعات مصرية التصنيف و33 جامعة أفريقية.

وقال الدكتور الخشت، فى بيان، إن نجاح جامعة القاهرة في تحقيق تقدم علي أكثر من 30 الف جامعة عالمية من بينها جامعات أمريكية وأوروبية ويابانية وصينية، يعد إنجازا جديدا يضاف للجامعة ويضعها ضمن صفوة الجامعات العالمية، فضلا عن الريادة المصرية والأفريقية، وتعد بذلك واحدة من افضل الجامعات الراقية عالميا، موضحا ايضا أن الجامعة تفوقت علي نفسها وحققت تقدمًا بنسبة 5% عن المركز الذي احتلته في تصنيف العام الماضي 2021. متقدمة على أكثر من 30 الف جامعة عالمية. وهى بذلك تعد واحدة من افضل الجامعات الراقية عالميا وضمن أفضل 1% جامعة بالعالم. وكان ترتيب جامعة القاهرة عام 2021 هو 308.

وأكد الدكتور الخشت، أن هذا التميز لجامعة القاهرة مصريا واقليميا وعالميا، جاء بسبب تنوع البحوث العلمية فى كافة مجالات العلوم والحرص على النشر بالمجلات العالمية الكبرى والتعاون المؤسسى مع الجميع، مشيرا إلي أن جامعة القاهرة نشرت 4729 بحثا عالميا مشهودا له بالتميز خلال الفترة 2017 وحتى 2020 وهو ما صنف منشورات الجامعة ضمن افضل 10% من البحوث عالميا.

وأوضح الدكتور الخشت، أن التقدم الذي حقتها جامعة القاهرة ليس علي المستوي العام فقط وايضا علي مستوي التخصصات حيث جاءت في المرتبة 222 عالميا في تخصصات علوم الصحة والطب الحيوي، والمرتبة 282 في العلوم الفيزيائية والهندسة، والمرتبة 334 عالميا في علوم الحياة والأرض، والمرتبة 381 في علوم الرياضيات والحاسب الآلي ، والمرتبة 756 عالميا في العلوم الاجتماعية والإنسانية وهي الجامعة المصرية الوحيدة المصنفة في هذا القطاع عالمياً.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلي أن نجاح جامعة القاهرة في التواجد بمراكز متقدمة بكافة التصنفيات العالمية جاء نتيجة جهود كبيرة وتخطيط تم الإعداد له وتوفير كافة الاجوءا المناسبة لعلماء الجامعة للنشر العلمي المميز في كافة المجلات العلمية ذات التأثير العالمي، فضلا عن إصدار مجلات علمية بالتعاون مع دور النشر العالمي لفتح مسارات جديدة لأعضاء هيئة التدريس للنشر العلمي الدولي، وقدم الدكتور الخشت، الشكر لكافة العاملين بمنظومة الجامعة والجهود التي تمت خلال اخر 4 سنوات والتي استطاعت النشر العلمي بما يعادل 22% من مجموع النشر منذ إنشاء الجامعة.

كما أكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تقدمت بفارق كبير عن أقرب الجامعات المصرية والأفريقية بالتصنيف حيث أن هناك أكثر من 320 مركزا فارق بين جامعة القاهرة وأقرب جامعة مصرية أخري، مشيرا إلي أن التصنيف الهولندي "ليدن" يعتمد في معاييره على النشر العلمى العالمى المبوب فى قاعدة بيانات (Clarivate) وجودة هذه البحوث والإشارة إليها والتعاون المؤسسي والدولي لإنتاجها.

وأوضح الدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن قاعدة بيانات Web of Science والتي تدار بمعرفة دار النشر Clarivate Analytics الأمريكية والمنشورة في أعلى 1%، و 5%، و 10%، و 50% من قائمة المجلات العالمية، كما يستخدم التصنيف مجموعة من المؤشرات الببليومترية التي توفر إحصاءات على مستوى الجامعات حول التأثير العلمي والتعاون والنشر في المجلات المفتوح والتنوع بين الجنسين.