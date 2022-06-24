بدء أعمال رصف الطرق الداخلية بمدينة باريس فى الوادى الجديد.. صور

الوادى الجديد - ماهر البهنساوي

أعلنت محافظة الوادى الجديد عن بدء أعمال الرصف الفعلى بوضع طبقة الأسفلت للطرق الداخلية ومدخل مدينة باريس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء دكتور محمد الزملوط بتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمراكز المحافظة والانتهاء من تنفيذ المشروع فى الوقت المحدد دون تأخير .

وكانت المحافظة أعلنت عن الانتهاء من أعمال الرصف بالطريق الواصل من ميدان طلعت ضرغام وحتى موقف الأقاليم بمدينة الخارجة، بطول 1,2 كم بتكلفة 3 مليون جنيه، وذلك بعد إنتهاء أعمال توصيل شبكات الغاز الطبيعى بالمنطقة وذلك فى إطار تحسين مستوى خدمات الطرق الداخلية و ترميم ورصف مسار حفر شبكات الغاز الطبيعى بأحياء مدينة الخارجة .

كما جرى البدء فى أعمال الترميم بشارع وصفى وشارع البوسطة القديم بطول كيلو متر فى إطار خطة المحافظة لرصف الطرق الداخلية، حيث وجه المحافظ مديرية الطرق والنقل بسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف التى تشمل توسعة الطرق وترميم الحفر، وذلك فى أقرب وقت لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والسيارات بالطريق .

على جانب آخر، وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد الأجهزة التنفيذية المختصة والتضامن الاجتماعى بالمحافظة بسرعة إجراء حصر للأسر الأولى بالرعاية بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى لضمان وصول المساعدات ولحوم الأضاحى لمستحقيها مؤكداً على أنه جرى مؤخراً دعم الأسر الأولى بالرعاية فى 47 قرية بمراكز المحافظة الإدارية الخمسة .

وقال المحافظ أنه تم دعم 6 آلاف أسرة بمواد غذائية وتدعيم المستشفيات بمقاعد خاصة بعلاج مرضى الفشل الكلوى مؤكدًا على أن الشراكة الحقيقية بين مؤسسات المجتمع المدنى تساهم بفاعلية فى تحقيق التوازن المجتمعى للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى محافظات مصر وخاصة فى محافظة الوادى الجديد.

وثمن الزملوط، دور المؤسسات الخيرية التى تعمل بمحافظة الوادى الجديد من خلال تنفيذ مشروعات تنموية لتحقيق التكافل الاجتماعى وتوفير فرص عمل للشباب بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي.



اعمال الرصف



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