محافظ الوادى الجديد: إنشاء محطة طاقة شمسية بالمجمعات الحكومية بقرى حياة كريمة

الوادى الجديد-ماهر البهنساوي

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بإعداد مقايسة تقديرية لإنشاء محطة طاقة شمسية تغطى المجمعات الحكومية بقرى حياة كريمة والتى تشمل 28 قرية وتابع ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية.

وتتضمن مشروعات المبادرة إنشاء 16 شبكة مياه جديدة، ومد 10 شبكات أخرى فى مختلف المناطق المستهدفة بنسبة تنفيذ بلغت 30 %، تمهيدًا لبدء أعمال تنفيذ الطرق بعد انتهاء أعمال البنية التحتية، حيث وفرت المحافظة كافة قطع الأراضى المطلوبة لتنفيذ المشروعات بإجمالى 107 قطعة، دون أية معوقات، كما جرى توفير قطع أراضى لإنشاء 7 مجمعات صناعية حرفية بمركز الفرافرة، ضمن محور التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للمواطنين بالقرى لتمكينهم اقتصاديًا.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إن المبادرة تستهدف 4664 منزلًا، ما بين إنشاءٍ جديد لـ 2391 وحدة سكنية، ورفع كفاء لـ (2273) وحدة سكنية أخرى، كما يتم إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية والتى تشمل (مكتب شهر عقارى – مكتب بريد – مركز تكنولوجى – سجل مدنى – مكتب تموين – وحدة اجتماعية – وحدة محلية).

وأضاف المحافظ، أن المبادرة تضمنت رفع كفاءة القطاع الصحى من خلال إنشاء 8 وحدات صحية، و8 نقاط إسعاف فى كلٍ من (أبو منقار الأم، بئر 5، أبو هريرة الأم، الشيخ مرزوق، الكفاح الأم، عثمان بن عفان، اللواء صبيح، عبد المجيد الجغيل)، وإمداد المنشآت الصحية بما يلزم من أجهزة ومعدات، ومستلزمات طبية، وكوادر مؤهلة ، وتنفيذ مشروعات إنشاء ورفع كفاءة المدارس والتى تنفذها هيئة الأبنية التعليمية بإجمالى 21 مشروعاً.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إنشاء 5 محطات رفع بالقرى الأم لخدمة أهالى 28 قرية بالمحافظة، وتنفيذ أعمال الإحلال وتركيب المواسير لمشروعات الصرف الصحى بـ11 قرية هى (أبومنقار الأم - بئر (4) - بئر (7) - بئر(5) - عمر بن الخطاب - أبوالهول - أبو بكر - عمر بن عبدالعزيز - الرواد - خالد بن الوليد - عائشة عبدالرحمن) .

وأكد الزملوط أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" تنفذ بمركز الفرافرة فى 2 تجمعًا سكنيًا هي: قرى أبو منقار و 5 توابع لها (أبو منقار الأم - طلعت ضرغام - بئر 4 - بئر 5 - بئر 6 - بئر 7)، وقرى أبو هريرة و 4 توابع لها (أبو هريرة الأم – عمر بن الخطاب – خالد بن الوليد – زراعة 14 – زراعة 16)، قرى الخير والنماء و4 توابع لها (الخير والنماء الأم – الشيخ مرزوق – عطية الشيخ مرزوق – زراعة 10 – الأمل)، قرى الكفاح بإجمالى 7 توابع هي: (الكفاح الأم – أبو الهول – أبو بكر الصديق – عثمان بن عفان – الرواد – عين التنين- العزبة)، قرية صبيح وتوابعها وهى (صبيح الأم – على بن أبى طالب)، قرى النهضة وتوابعها وهى (عبد المجيد الجغيل – عائشة عبد الرحمن)، وفى منطقتين بمدينة الفرافرة، هما (عبد المنعم رياض – أحمد بدوي).