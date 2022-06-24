وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن هذه الإغاثة المشتركة بين المؤسسات الإنسانية الإماراتية تأتي استمرارا لنهج الخير، ومساعدة المتضررين والفقراء والمحتاجين في مختلف البلدان الشقيقة والصديقة، ترسيخا لقيمة العطاء الذي لا حدود له والتي اتسمت بها الإمارات طيلة الخمسين سنة الماضية.

يشار إلى أن زلزال أفغانستان كان قد تسبب في مقتل 1500 شخص وإصابة أكثر من 2000 آخرين وألحق أضرارا بمئات المنازل، وأدى أيضا إلى انزلاقات أرضية.